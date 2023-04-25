Мэрия курганского города по ошибке продала здание, принадлежащее Минобороны

В Курганской области продали здание Минобороны коммерсанту Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бизнесмену из города Шадринска (Курганская область) администрация продала часть здания, принадлежавшее Министерству обороны. Об этом стало известно из материалов районного суда.

«З. обратился в суд с иском к КУМИ администрации г. Шадринска о расторжении договору купли-продажи <…> В результате сделки истцу принадлежит земельный участок, на котором расположен объект недвижимости, принадлежащий Министерству обороны РФ», — сообщается в данных судебного иска. Мужчина просил вернуть деньги в размере 1,6 млн рублей.

Бизнесмен приобрел у мэрии Шадринска здание склада по улице Луначарского. Позднее выяснилось, что часть смежного здания на участке принадлежит собственнику в лице Минобороны. Новый владелец попросил расторгнуть сделку из-за несогласованности предмета договора. Получив отказ, он обратился в суд.

Представитель администрации в судебном заседании пояснил, что о наличии иного собственника у части здания администрации стало известно только в ходе рассмотрения иска. Когда здание выставлялось на торги, использовался технический паспорт здания 1988 года. Полностью здание перешло в собственность мэрии по акту передачи в 2022 году после запроса в министерство.

Суд рассмотрел предмет спора и постановил, что сделку необходимо расторгнуть, а деньги бизнесмену возвратить. «Истцу не была представлена полная и достоверная информация о приобретаемом объекте недвижимости, которая является существенным условием при заключении сделки купли-продажи объектов недвижимости», — говорится в решении. Мэрия Шадринска в настоящее время пытается оспорить его в вышестоящем суде.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Шадринска пожаловался на качество ремонта городского объекта. На портале «Обратись» горожанин попросил власти исправить недостатки стелы в честь революционера Якова Свердлова.