Силовики выяснят причины возникновения крупных пожаров в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крематорий. Оцепление. Курган , ежедневник, следователь ск, следователь
Силовики проведут проверку в населенных пунктах, где произошли крупные пожары Фото:

Сотрудники Следственного комитета Свердловской области организовали проверку из-за крупных пожаров, возникших на территории региона 25 апреля. Силовики установят обстоятельства их возникновения, сообщили в региональном СК.

«В Свердловской области следователи СКР установят обстоятельства возникновения масштабных пожаров в ряде населенных пунктов. По фактам данных происшествий организованы процессуальные проверки», — пишет пресс-служба СК по Свердловской области в Telegram. По итогам проверок следствием СКР будут приняты процессуальные решения.

В рамках проверок силовики дадут оценку действиям или бездействиям должностных лиц, в чью компетенцию входит принятие мер по недопущению возгораний. «Необходимо отметить, что в настоящее время сотрудники МЧС и представители иных ведомств предпринимают возможные меры, чтобы локализовать и потушить возгорания», — добавили в ведомстве.

Свердловскую область 25 апреля охватили крупные пожары. В Сосьве огонь уничтожил 50 домов, также в поселке ввели режим ЧС. Из-за ЧС в этом поселке губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву пришлось экстренно собирать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Следственного комитета Свердловской области организовали проверку из-за крупных пожаров, возникших на территории региона 25 апреля. Силовики установят обстоятельства их возникновения, сообщили в региональном СК. «В Свердловской области следователи СКР установят обстоятельства возникновения масштабных пожаров в ряде населенных пунктов. По фактам данных происшествий организованы процессуальные проверки», — пишет пресс-служба СК по Свердловской области в Telegram. По итогам проверок следствием СКР будут приняты процессуальные решения. В рамках проверок силовики дадут оценку действиям или бездействиям должностных лиц, в чью компетенцию входит принятие мер по недопущению возгораний. «Необходимо отметить, что в настоящее время сотрудники МЧС и представители иных ведомств предпринимают возможные меры, чтобы локализовать и потушить возгорания», — добавили в ведомстве. Свердловскую область 25 апреля охватили крупные пожары. В Сосьве огонь уничтожил 50 домов, также в поселке ввели режим ЧС. Из-за ЧС в этом поселке губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву пришлось экстренно собирать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...