Силовики выяснят причины возникновения крупных пожаров в Свердловской области

25 апреля 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Силовики проведут проверку в населенных пунктах, где произошли крупные пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Следственного комитета Свердловской области организовали проверку из-за крупных пожаров, возникших на территории региона 25 апреля. Силовики установят обстоятельства их возникновения, сообщили в региональном СК. «В Свердловской области следователи СКР установят обстоятельства возникновения масштабных пожаров в ряде населенных пунктов. По фактам данных происшествий организованы процессуальные проверки», — пишет пресс-служба СК по Свердловской области в Telegram. По итогам проверок следствием СКР будут приняты процессуальные решения. В рамках проверок силовики дадут оценку действиям или бездействиям должностных лиц, в чью компетенцию входит принятие мер по недопущению возгораний. «Необходимо отметить, что в настоящее время сотрудники МЧС и представители иных ведомств предпринимают возможные меры, чтобы локализовать и потушить возгорания», — добавили в ведомстве. Свердловскую область 25 апреля охватили крупные пожары. В Сосьве огонь уничтожил 50 домов, также в поселке ввели режим ЧС. Из-за ЧС в этом поселке губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву пришлось экстренно собирать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности.

Сотрудники Следственного комитета Свердловской области организовали проверку из-за крупных пожаров, возникших на территории региона 25 апреля. Силовики установят обстоятельства их возникновения, сообщили в региональном СК. «В Свердловской области следователи СКР установят обстоятельства возникновения масштабных пожаров в ряде населенных пунктов. По фактам данных происшествий организованы процессуальные проверки», — пишет пресс-служба СК по Свердловской области в Telegram. По итогам проверок следствием СКР будут приняты процессуальные решения. В рамках проверок силовики дадут оценку действиям или бездействиям должностных лиц, в чью компетенцию входит принятие мер по недопущению возгораний. «Необходимо отметить, что в настоящее время сотрудники МЧС и представители иных ведомств предпринимают возможные меры, чтобы локализовать и потушить возгорания», — добавили в ведомстве. Свердловскую область 25 апреля охватили крупные пожары. В Сосьве огонь уничтожил 50 домов, также в поселке ввели режим ЧС. Из-за ЧС в этом поселке губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву пришлось экстренно собирать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности.