Свердловская область вышла в лидеры по количеству пожаров за сутки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, пожар у озера глухое
Лесные пожары в некоторых случаях перекидываются на жилые дома Фото:

В Свердловской области зафиксировано самое большое количество пожаров среди всех российских регионов. Их насчитывается 31 штука. Для сравнения — в Омской области зафиксировали 23 пожара, в Новосибирской — 25. Такие данные приводит сайт SCANEX, который занимается мониторингом природных пожаров.

«Крупных пожаров: +31 за последний сутки», — указано в данных. Судя по карте, горение наблюдается под Первоуральском, Невьянском, Нижним Тагилом, Кушвой, Серовом, Алапаевском, Сосьвой и Новой Лялей.

Ранее стало известно, что в поселке рядом с Первоуральском загорелась древесина, пожар рискует переброситься на жилые дома, в связи с чем первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков поручил оказать всю необходимую поддержку в ликвидации возгорания. В поселке Таежный огонь уничтожил 12 домов, а на его тушение отправлен вертолет МИ-8. Силовики перекрыли дорогу, ведущую из Нижней Синячихи в Ирбит из-за лесного пожара, дымом от которого затягивает трассу.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области зафиксировано самое большое количество пожаров среди всех российских регионов. Их насчитывается 31 штука. Для сравнения — в Омской области зафиксировали 23 пожара, в Новосибирской — 25. Такие данные приводит сайт SCANEX, который занимается мониторингом природных пожаров. «Крупных пожаров: +31 за последний сутки», — указано в данных. Судя по карте, горение наблюдается под Первоуральском, Невьянском, Нижним Тагилом, Кушвой, Серовом, Алапаевском, Сосьвой и Новой Лялей. Ранее стало известно, что в поселке рядом с Первоуральском загорелась древесина, пожар рискует переброситься на жилые дома, в связи с чем первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков поручил оказать всю необходимую поддержку в ликвидации возгорания. В поселке Таежный огонь уничтожил 12 домов, а на его тушение отправлен вертолет МИ-8. Силовики перекрыли дорогу, ведущую из Нижней Синячихи в Ирбит из-за лесного пожара, дымом от которого затягивает трассу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...