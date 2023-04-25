Свердловская область вышла в лидеры по количеству пожаров за сутки. Скрин

25 апреля 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Лесные пожары в некоторых случаях перекидываются на жилые дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области зафиксировано самое большое количество пожаров среди всех российских регионов. Их насчитывается 31 штука. Для сравнения — в Омской области зафиксировали 23 пожара, в Новосибирской — 25. Такие данные приводит сайт SCANEX, который занимается мониторингом природных пожаров. «Крупных пожаров: +31 за последний сутки», — указано в данных. Судя по карте, горение наблюдается под Первоуральском, Невьянском, Нижним Тагилом, Кушвой, Серовом, Алапаевском, Сосьвой и Новой Лялей. Ранее стало известно, что в поселке рядом с Первоуральском загорелась древесина, пожар рискует переброситься на жилые дома, в связи с чем первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков поручил оказать всю необходимую поддержку в ликвидации возгорания. В поселке Таежный огонь уничтожил 12 домов, а на его тушение отправлен вертолет МИ-8. Силовики перекрыли дорогу, ведущую из Нижней Синячихи в Ирбит из-за лесного пожара, дымом от которого затягивает трассу. Скриншот с сайта SCANEX

В Свердловской области зафиксировано самое большое количество пожаров среди всех российских регионов. Их насчитывается 31 штука. Для сравнения — в Омской области зафиксировали 23 пожара, в Новосибирской — 25. Такие данные приводит сайт SCANEX, который занимается мониторингом природных пожаров. «Крупных пожаров: +31 за последний сутки», — указано в данных. Судя по карте, горение наблюдается под Первоуральском, Невьянском, Нижним Тагилом, Кушвой, Серовом, Алапаевском, Сосьвой и Новой Лялей. Ранее стало известно, что в поселке рядом с Первоуральском загорелась древесина, пожар рискует переброситься на жилые дома, в связи с чем первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков поручил оказать всю необходимую поддержку в ликвидации возгорания. В поселке Таежный огонь уничтожил 12 домов, а на его тушение отправлен вертолет МИ-8. Силовики перекрыли дорогу, ведущую из Нижней Синячихи в Ирбит из-за лесного пожара, дымом от которого затягивает трассу.