Западу посоветовали составить мирный план по Украине

13 марта 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

Эксперт призвал создать посредническую группу для участия в переговорах между РФ и Украиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западу не следовало принуждать Украину вести переговоры с Россией, но сейчас нужно задуматься о том, каким мог бы быть мирный процесс. Об этом заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. «Прямо сейчас Запад должен задаться мыслью о мирном процессе. Кроме поставок оружия нужно предложить перспективы тем, кто в США и Германии задается критическими вопросами», — пишет DPA , ссылаясь на Ишингера. Несмотря на такое заявление, эксперт советует не назначать переговоры. По его словам, сейчас невозможно требовать от Украины быть готовой вести переговоры с Россией. Ишингер предложил «создать посредническую группу», которая может в нужный момент сыграть ключевую роль в переговорах. В такую группу эксперт включил Великобританию, Германию, США и Францию. Ранее Китай предложил мирный план по разрешению конфликта, состоящий из 12-ти пунктов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что, несмотря на несогласие с одним из пунктов плана, сам документ кажется украинским властям интересным. Президент Украины Владимир Зеленский захотел обсудить инициативу с Китаем и похвалил план. В Кремле высоко оценили мирный план Китая по Украине.

Западу не следовало принуждать Украину вести переговоры с Россией, но сейчас нужно задуматься о том, каким мог бы быть мирный процесс. Об этом заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. «Прямо сейчас Запад должен задаться мыслью о мирном процессе. Кроме поставок оружия нужно предложить перспективы тем, кто в США и Германии задается критическими вопросами», — пишет DPA, ссылаясь на Ишингера. Несмотря на такое заявление, эксперт советует не назначать переговоры. По его словам, сейчас невозможно требовать от Украины быть готовой вести переговоры с Россией. Ишингер предложил «создать посредническую группу», которая может в нужный момент сыграть ключевую роль в переговорах. В такую группу эксперт включил Великобританию, Германию, США и Францию. Ранее Китай предложил мирный план по разрешению конфликта, состоящий из 12-ти пунктов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что, несмотря на несогласие с одним из пунктов плана, сам документ кажется украинским властям интересным. Президент Украины Владимир Зеленский захотел обсудить инициативу с Китаем и похвалил план. В Кремле высоко оценили мирный план Китая по Украине.