12 марта 2023

Западу посоветовали составить мирный план по Украине

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Комитет по экономической политике. Курган , депутат, документы, чиновник, заседание, собрание, руки
Эксперт призвал создать посредническую группу для участия в переговорах между РФ и Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западу не следовало принуждать Украину вести переговоры с Россией, но сейчас нужно задуматься о том, каким мог бы быть мирный процесс. Об этом заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Прямо сейчас Запад должен задаться мыслью о мирном процессе. Кроме поставок оружия нужно предложить перспективы тем, кто в США и Германии задается критическими вопросами», — пишет DPA, ссылаясь на Ишингера.

Несмотря на такое заявление, эксперт советует не назначать переговоры. По его словам, сейчас невозможно требовать от Украины быть готовой вести переговоры с Россией. Ишингер предложил «создать посредническую группу», которая может в нужный момент сыграть ключевую роль в переговорах. В такую группу эксперт включил Великобританию, Германию, США и Францию.

Ранее Китай предложил мирный план по разрешению конфликта, состоящий из 12-ти пунктов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что, несмотря на несогласие с одним из пунктов плана, сам документ кажется украинским властям интересным. Президент Украины Владимир Зеленский захотел обсудить инициативу с Китаем и похвалил план. В Кремле высоко оценили мирный план Китая по Украине.

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Западу не следовало принуждать Украину вести переговоры с Россией, но сейчас нужно задуматься о том, каким мог бы быть мирный процесс. Об этом заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. «Прямо сейчас Запад должен задаться мыслью о мирном процессе. Кроме поставок оружия нужно предложить перспективы тем, кто в США и Германии задается критическими вопросами», — пишет DPA, ссылаясь на Ишингера. Несмотря на такое заявление, эксперт советует не назначать переговоры. По его словам, сейчас невозможно требовать от Украины быть готовой вести переговоры с Россией. Ишингер предложил «создать посредническую группу», которая может в нужный момент сыграть ключевую роль в переговорах. В такую группу эксперт включил Великобританию, Германию, США и Францию. Ранее Китай предложил мирный план по разрешению конфликта, состоящий из 12-ти пунктов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что, несмотря на несогласие с одним из пунктов плана, сам документ кажется украинским властям интересным. Президент Украины Владимир Зеленский захотел обсудить инициативу с Китаем и похвалил план. В Кремле высоко оценили мирный план Китая по Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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