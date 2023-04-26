Челябинск, Тюмень и ХМАО выполнили поручение Путина

В Челябинске, Тюмени и ХМАО зарплаты бюджетников достигли среднего регионального уровня
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Всего в 12 регионах достигли нужных показателей Фото:

В ХМАО, Челябинской и Тюменской областях зарплаты бюджетников достигли среднего регионального уровня. Всего 12 регионов в 2022 году выполнили «майский указ» президента РФ Владимира Путина.

В числе регионов, которые достигли целевых значений, вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская, Челябинская, Брянская, Рязанская, Тамбовская, Ленинградская, Волгоградская и Ростовская области, Алтайский край, Чеченская и Чувашская республики, сообщают «Ведомости» на основе данных Росстата. Зарплаты в этих субъектах до необходимого уровня повысили преподавателям, врачам, соцработникам и сотрудникам учреждений культуры.

ХМАО и Чечня не раскрыли данные по заработной плате работников интернатов, поэтому показатель считается выполненным условно. Другие субъекты не достигли нужного результата хотя бы в одной категории.

Повышение заработных плат работников бюджетной сферы было предусмотрено еще в «майском указе» президента, датированном 2012 годом. Согласно документу, средняя зарплата бюджетников должна быть увязана со средними зарплатами по экономике конкретного региона. Большинству субъектов исполнить поручение президента не позволяют низкие бюджетные доходы.

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В ХМАО, Челябинской и Тюменской областях зарплаты бюджетников достигли среднего регионального уровня. Всего 12 регионов в 2022 году выполнили «майский указ» президента РФ Владимира Путина. В числе регионов, которые достигли целевых значений, вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская, Челябинская, Брянская, Рязанская, Тамбовская, Ленинградская, Волгоградская и Ростовская области, Алтайский край, Чеченская и Чувашская республики, сообщают «Ведомости» на основе данных Росстата. Зарплаты в этих субъектах до необходимого уровня повысили преподавателям, врачам, соцработникам и сотрудникам учреждений культуры. ХМАО и Чечня не раскрыли данные по заработной плате работников интернатов, поэтому показатель считается выполненным условно. Другие субъекты не достигли нужного результата хотя бы в одной категории. Повышение заработных плат работников бюджетной сферы было предусмотрено еще в «майском указе» президента, датированном 2012 годом. Согласно документу, средняя зарплата бюджетников должна быть увязана со средними зарплатами по экономике конкретного региона. Большинству субъектов исполнить поручение президента не позволяют низкие бюджетные доходы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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