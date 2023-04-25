25 апреля 2023

Фигурант дела об убийстве челябинского подростка не смог выйти из СИЗО

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Мера пресечения Азизову Махмасаиду в суде Центрального района. Челябинск, тюрьма, клетка, азизов махмасаид
Махмасаида Азизова оставили в СИЗО Фото:
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Убийство челябинского подростка мигрантами

Фигурант уголовного дела об убийстве 17-летнего школьника в Челябинске Махмасаид Азизов не смог оспорить решение суда и выйти из СИЗО. Как сообщил URA.RU источники в силовых структурах, прокурор смог добиться отказа в удовлетворении ходатайства защиты.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника. Мера пресечения в виде заключения под стражей оставлена без изменений», — сообщили источники.

По данным URA.RU, в своем ходатайстве адвокат просил назначить для его подзащитного более мягкую меру пресечения. Домашний арест, по мнению защиты, стал бы оптимальным решением.

URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского областного суда. Там сообщили, что уточнят информацию.

Азизов стал шестым фигурантом уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске. Всего в деле обозначено семь человек, среди которых трое несовершеннолетние. Все они являются уроженцами Средней Азии. Всем фигурантам дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Убийство произошло в ночь на 9 апреля. Конфликт между двумя компаниями начался в социальных сетях. В итоге они встретились для выяснения отношений. В ходе драки подростку нанесли ножевые ранения, от которых он скончался на месте.

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Фигурант уголовного дела об убийстве 17-летнего школьника в Челябинске Махмасаид Азизов не смог оспорить решение суда и выйти из СИЗО. Как сообщил URA.RU источники в силовых структурах, прокурор смог добиться отказа в удовлетворении ходатайства защиты. «Суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника. Мера пресечения в виде заключения под стражей оставлена без изменений», — сообщили источники. По данным URA.RU, в своем ходатайстве адвокат просил назначить для его подзащитного более мягкую меру пресечения. Домашний арест, по мнению защиты, стал бы оптимальным решением. URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского областного суда. Там сообщили, что уточнят информацию. Азизов стал шестым фигурантом уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске. Всего в деле обозначено семь человек, среди которых трое несовершеннолетние. Все они являются уроженцами Средней Азии. Всем фигурантам дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Убийство произошло в ночь на 9 апреля. Конфликт между двумя компаниями начался в социальных сетях. В итоге они встретились для выяснения отношений. В ходе драки подростку нанесли ножевые ранения, от которых он скончался на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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