Фигурант дела об убийстве челябинского подростка не смог выйти из СИЗО

Махмасаида Азизова оставили в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами

Фигурант уголовного дела об убийстве 17-летнего школьника в Челябинске Махмасаид Азизов не смог оспорить решение суда и выйти из СИЗО. Как сообщил URA.RU источники в силовых структурах, прокурор смог добиться отказа в удовлетворении ходатайства защиты.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника. Мера пресечения в виде заключения под стражей оставлена без изменений», — сообщили источники.

По данным URA.RU, в своем ходатайстве адвокат просил назначить для его подзащитного более мягкую меру пресечения. Домашний арест, по мнению защиты, стал бы оптимальным решением.

URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского областного суда. Там сообщили, что уточнят информацию.

Азизов стал шестым фигурантом уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске. Всего в деле обозначено семь человек, среди которых трое несовершеннолетние. Все они являются уроженцами Средней Азии. Всем фигурантам дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Убийство произошло в ночь на 9 апреля. Конфликт между двумя компаниями начался в социальных сетях. В итоге они встретились для выяснения отношений. В ходе драки подростку нанесли ножевые ранения, от которых он скончался на месте.