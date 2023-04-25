Церковь курганского лжеепископа отдали РПЦ

Бывший приход лжеепископа Варуха находится на Рябковском кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Здание курганского православного прихода, основанного «лжеепископом» Варухом (Тищенковым), передали Курганской епархии Русской Православной церкви (РПЦ). В Кургане депутаты единогласно поддержали данное решение, передает корреспондент URA.RU с заседания комиссии и гордумы.

«Передать в безвозмездное пользование религиозной организации „Курганская епархия Русской Православной Церкви“ нежилое здание общей площадью 93,2 квадратных метра, расположенного по адресу: город Курган, улица Черняховского, строение 193. Ранее этот объект принадлежал Курганскому православному приходу в честь Святой Троицы, который по решению суда был ликвидирован», — сказал директор департамента финансов и имущества администрации города Кургана Игорь Зворыгин.

Большинство депутатов согласились передать здание. Депутат гордумы Яков Сидоров высказался против передачи. Председатель гордумы Игорь Прозоров объяснил ему, что это здание находится в муниципальной собственности с 2021 года, и его нужно использовать в религиозных целях, чтобы оно не простаивало.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ликвидировали скандальный приход лжеепископа Варуха. Объект был передан в муниципальную собственность. Решение суда было принято в июле 2021 года. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил заявлял, что ликвидация этого прихода станет очищением зауральских земель. Также сообщалось, что священники обвиняли Варуха в педофилии. После этого Генпрокуратура РФ проводила проверку деятельности прихода лжесвященника.