25 апреля 2023

Церковь курганского лжеепископа отдали РПЦ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище. Рябково. Курган, варух, Лжецекровь
Бывший приход лжеепископа Варуха находится на Рябковском кладбище Фото:

Здание курганского православного прихода, основанного «лжеепископом» Варухом (Тищенковым), передали Курганской епархии Русской Православной церкви (РПЦ). В Кургане депутаты единогласно поддержали данное решение, передает корреспондент URA.RU с заседания комиссии и гордумы.

«Передать в безвозмездное пользование религиозной организации „Курганская епархия Русской Православной Церкви“ нежилое здание общей площадью 93,2 квадратных метра, расположенного по адресу: город Курган, улица Черняховского, строение 193. Ранее этот объект принадлежал Курганскому православному приходу в честь Святой Троицы, который по решению суда был ликвидирован», — сказал директор департамента финансов и имущества администрации города Кургана Игорь Зворыгин.

Большинство депутатов согласились передать здание. Депутат гордумы Яков Сидоров высказался против передачи. Председатель гордумы Игорь Прозоров объяснил ему, что это здание находится в муниципальной собственности с 2021 года, и его нужно использовать в религиозных целях, чтобы оно не простаивало.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ликвидировали скандальный приход лжеепископа Варуха. Объект был передан в муниципальную собственность. Решение суда было принято в июле 2021 года. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил заявлял, что ликвидация этого прихода станет очищением зауральских земель. Также сообщалось, что священники обвиняли Варуха в педофилии. После этого Генпрокуратура РФ проводила проверку деятельности прихода лжесвященника.

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Здание курганского православного прихода, основанного «лжеепископом» Варухом (Тищенковым), передали Курганской епархии Русской Православной церкви (РПЦ). В Кургане депутаты единогласно поддержали данное решение, передает корреспондент URA.RU с заседания комиссии и гордумы. «Передать в безвозмездное пользование религиозной организации „Курганская епархия Русской Православной Церкви“ нежилое здание общей площадью 93,2 квадратных метра, расположенного по адресу: город Курган, улица Черняховского, строение 193. Ранее этот объект принадлежал Курганскому православному приходу в честь Святой Троицы, который по решению суда был ликвидирован», — сказал директор департамента финансов и имущества администрации города Кургана Игорь Зворыгин. Большинство депутатов согласились передать здание. Депутат гордумы Яков Сидоров высказался против передачи. Председатель гордумы Игорь Прозоров объяснил ему, что это здание находится в муниципальной собственности с 2021 года, и его нужно использовать в религиозных целях, чтобы оно не простаивало. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ликвидировали скандальный приход лжеепископа Варуха. Объект был передан в муниципальную собственность. Решение суда было принято в июле 2021 года. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил заявлял, что ликвидация этого прихода станет очищением зауральских земель. Также сообщалось, что священники обвиняли Варуха в педофилии. После этого Генпрокуратура РФ проводила проверку деятельности прихода лжесвященника.
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