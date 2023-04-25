25 апреля 2023
24 апреля 2023

Жители Нового Уренгоя сравнили цены в новом аэропорту с московскими

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар. Нижневартовск, кофе
За чашку кофе жительница города отдала 600 рублей Фото:

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) удивила высокая стоимость кофе в терминале нового аэропорта. Как рассказала URA.RU одна из пассажирок на анонимных условиях, в столичном аэропорту «Шереметьево» напиток стоит дешевле.

«Раньше я считала, что самый дорогой кофе продают в аэропорту „Шереметьево“. Но решила попить кофе в аэропорту Нового Уренгоя. И отдала за напиток 600 рублей. Считаю, что цена заоблачная», — рассказала собеседница.

О дорогой стоимости напитков рассказал и другой читатель агентства. «Недавно провожал друга, хотел попить кофе. Стоимость была около 500-600 рублей. Я еще удивился и не стал покупать», — рассказал он.

Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее ямальцы сравнили стоимость такси в округе со столичными. Пассажиру пришлось отдать за поездку по городу более 600 рублей.

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Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) удивила высокая стоимость кофе в терминале нового аэропорта. Как рассказала URA.RU одна из пассажирок на анонимных условиях, в столичном аэропорту «Шереметьево» напиток стоит дешевле. «Раньше я считала, что самый дорогой кофе продают в аэропорту „Шереметьево“. Но решила попить кофе в аэропорту Нового Уренгоя. И отдала за напиток 600 рублей. Считаю, что цена заоблачная», — рассказала собеседница. О дорогой стоимости напитков рассказал и другой читатель агентства. «Недавно провожал друга, хотел попить кофе. Стоимость была около 500-600 рублей. Я еще удивился и не стал покупать», — рассказал он. Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ не поступил. Ранее ямальцы сравнили стоимость такси в округе со столичными. Пассажиру пришлось отдать за поездку по городу более 600 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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