Жители Нового Уренгоя сравнили цены в новом аэропорту с московскими

За чашку кофе жительница города отдала 600 рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) удивила высокая стоимость кофе в терминале нового аэропорта. Как рассказала URA.RU одна из пассажирок на анонимных условиях, в столичном аэропорту «Шереметьево» напиток стоит дешевле.

«Раньше я считала, что самый дорогой кофе продают в аэропорту „Шереметьево“. Но решила попить кофе в аэропорту Нового Уренгоя. И отдала за напиток 600 рублей. Считаю, что цена заоблачная», — рассказала собеседница.

О дорогой стоимости напитков рассказал и другой читатель агентства. «Недавно провожал друга, хотел попить кофе. Стоимость была около 500-600 рублей. Я еще удивился и не стал покупать», — рассказал он.

Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее ямальцы сравнили стоимость такси в округе со столичными. Пассажиру пришлось отдать за поездку по городу более 600 рублей.