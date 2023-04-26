В торговом центре VEER MALL в Екатеринбурге обновили вывеску ушедшего из России бренда Zara. Теперь на его месте появилась надпись Maag. Об этом сообщает читательница URA.RU.
«В ТЦ VEER MALL появился MAAG», — рассказала девушка. Когда именно откроется магазин, неизвестно — рядом c ним никаких объявлений нет.
Ранее стало известно, что магазины Pull & Bear откроются в Екатеринбурге под новым брендом Dub. Купить товар жители города смогут в ТРЦ «Гринвич», «Мега» и VEER MALL через несколько недель. Компания Inditex, куда входят магазины Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявила о своем уходе в марте 2022 года. Причиной стало начало специальной военной операции на Украине.
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