Губернатор Куйвашев экстренно возвращается из Узбекистана на место пожара в Сосьву

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев незамедлительно выезжает из Республики Узбекистан, где находился с рабочим визитом на «Иннопроме» и ряде других культурных мероприятий, чтобы отправиться на место крупного пожара в Сосьву. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.
«Евгений Куйвашев держит ситуацию под личным контролем. По его поручению в поселке Сосьва развернут штаб, там работают члены областного правительства. Они занимаются вопросами размещения погорельцев, обеспечения водой и продуктами, материальной помощью, восстановлением документов и банковских карт», — сказано в сообщении.
Глава Свердловской области выедет на место сразу после возвращения в регион. Об изменении ситуации Евгению Куйвашеву докладывается в постоянном режиме.
Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области по поводу чрезвычайной ситуации в поселке Сосьва, пожар в котором охватил тысячи квадратных метров. Одна из предварительных причин пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке.
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