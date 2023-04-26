Мэра Троицка просят отправить в колонию на шесть лет

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Виноградов Александр. Глава Троицка Челябинск., виноградов александр
Александр Виноградов вину не признает Фото:

Гособвинение запросило для мэра Троицка Челябинской области Александра Виноградова, обвиняемого в превышении полномочий, 6 лет колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили участники судебного процесса в Троицком горсуде, где проходят слушания по уголовному делу мэра.

«Гособвинение просит назначить Виноградову лишение свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима, с запретом занимать в течение двух лет и 10 месяцев занимать муниципальные должности. Дата приговора пока не озвучена», — сообщил участник.

По версии следствия, в 2019 году мэр передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, чем нарушил права первой и превысил должностные полномочия. Виноградов вину не признает. По его словам, он передал оборудование, чтобы не допустить срыва отопительного сезона. Все процедуры проходили под контролем прокуратуры и с согласия полиции.

Уголовное дело на Виноградова было возбуждено по заявлению бенефициаров ЗАО «Троицкая энергетическая компания» (ЗАО «ТЭК») и ЗАО «Теплосервис» Игоря и Светлане Барковых. Супруги Барковы в свою очередь были осуждены по п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее особо крупный ущерб»). Они приговорены к трем годам лишения свободы и сейчас находятся в колонии общего режима.

Виноградов продолжает работать мэром. Суд отстранял его от работы, но мэр добился того, чтобы он руководил городом.

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Гособвинение запросило для мэра Троицка Челябинской области Александра Виноградова, обвиняемого в превышении полномочий, 6 лет колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили участники судебного процесса в Троицком горсуде, где проходят слушания по уголовному делу мэра. «Гособвинение просит назначить Виноградову лишение свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима, с запретом занимать в течение двух лет и 10 месяцев занимать муниципальные должности. Дата приговора пока не озвучена», — сообщил участник. По версии следствия, в 2019 году мэр передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, чем нарушил права первой и превысил должностные полномочия. Виноградов вину не признает. По его словам, он передал оборудование, чтобы не допустить срыва отопительного сезона. Все процедуры проходили под контролем прокуратуры и с согласия полиции. Уголовное дело на Виноградова было возбуждено по заявлению бенефициаров ЗАО «Троицкая энергетическая компания» (ЗАО «ТЭК») и ЗАО «Теплосервис» Игоря и Светлане Барковых. Супруги Барковы в свою очередь были осуждены по п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее особо крупный ущерб»). Они приговорены к трем годам лишения свободы и сейчас находятся в колонии общего режима. Виноградов продолжает работать мэром. Суд отстранял его от работы, но мэр добился того, чтобы он руководил городом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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