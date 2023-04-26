Мэра Троицка просят отправить в колонию на шесть лет

26 апреля 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Александр Виноградов вину не признает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гособвинение запросило для мэра Троицка Челябинской области Александра Виноградова, обвиняемого в превышении полномочий, 6 лет колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили участники судебного процесса в Троицком горсуде, где проходят слушания по уголовному делу мэра. «Гособвинение просит назначить Виноградову лишение свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима, с запретом занимать в течение двух лет и 10 месяцев занимать муниципальные должности. Дата приговора пока не озвучена», — сообщил участник. По версии следствия, в 2019 году мэр передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, чем нарушил права первой и превысил должностные полномочия. Виноградов вину не признает. По его словам, он передал оборудование, чтобы не допустить срыва отопительного сезона. Все процедуры проходили под контролем прокуратуры и с согласия полиции. Уголовное дело на Виноградова было возбуждено по заявлению бенефициаров ЗАО «Троицкая энергетическая компания» (ЗАО «ТЭК») и ЗАО «Теплосервис» Игоря и Светлане Барковых. Супруги Барковы в свою очередь были осуждены по п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее особо крупный ущерб»). Они приговорены к трем годам лишения свободы и сейчас находятся в колонии общего режима. Виноградов продолжает работать мэром. Суд отстранял его от работы, но мэр добился того, чтобы он руководил городом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гособвинение запросило для мэра Троицка Челябинской области Александра Виноградова, обвиняемого в превышении полномочий, 6 лет колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили участники судебного процесса в Троицком горсуде, где проходят слушания по уголовному делу мэра. «Гособвинение просит назначить Виноградову лишение свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима, с запретом занимать в течение двух лет и 10 месяцев занимать муниципальные должности. Дата приговора пока не озвучена», — сообщил участник. По версии следствия, в 2019 году мэр передал подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, чем нарушил права первой и превысил должностные полномочия. Виноградов вину не признает. По его словам, он передал оборудование, чтобы не допустить срыва отопительного сезона. Все процедуры проходили под контролем прокуратуры и с согласия полиции. Уголовное дело на Виноградова было возбуждено по заявлению бенефициаров ЗАО «Троицкая энергетическая компания» (ЗАО «ТЭК») и ЗАО «Теплосервис» Игоря и Светлане Барковых. Супруги Барковы в свою очередь были осуждены по п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее особо крупный ущерб»). Они приговорены к трем годам лишения свободы и сейчас находятся в колонии общего режима. Виноградов продолжает работать мэром. Суд отстранял его от работы, но мэр добился того, чтобы он руководил городом.