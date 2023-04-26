Погорельцам в Сосьву везут 4 тонны продуктов. Фото

26 апреля 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Пострадавшим от пожара сосьвинцам отправили из Екатеринбурга еду, воду и электрические плитки Фото: Фонд святой Екатерины новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Сосьву (Свердловская область), где сгорели больше сотни домов из-за пожара, отправилась первая партия гуманитарной помощи. Туда везут еду, воду и электрические плитки для приготовления еды, сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, который взял на себя затраты. «Из Екатеринбурга в зону бедствия везут четыре тонны продуктовых наборов, две с половиной тонны бутилированной воды и 50 электрических плиток для приготовления еды. Машины приедут в Сосьву около десяти вечера в палаточный лагерь в здание местного дома культуры», — рассказали в Фонде. Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов, два человека погибли — 62-летний мужчина и 87-летняя женщина. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке. Фонд святой Екатерины взял на себя затраты на гуманитарную помощь для погорельцев Фото: Фонд святой Екатерины В Сосьву отправили 4 тонны еды, а также воду и электрические плитки Фото: Фонд святой Екатерины

В Сосьву (Свердловская область), где сгорели больше сотни домов из-за пожара, отправилась первая партия гуманитарной помощи. Туда везут еду, воду и электрические плитки для приготовления еды, сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, который взял на себя затраты. «Из Екатеринбурга в зону бедствия везут четыре тонны продуктовых наборов, две с половиной тонны бутилированной воды и 50 электрических плиток для приготовления еды. Машины приедут в Сосьву около десяти вечера в палаточный лагерь в здание местного дома культуры», — рассказали в Фонде. Пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля. Сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 ФСИН, лечебное учреждение сгорело полностью. Потом огонь стал распространяться по поселку. Всего в пожаре сгорело больше 92 домов, два человека погибли — 62-летний мужчина и 87-летняя женщина. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сбойке.