26 апреля 2023

Министр экономики Масса: Аргентина отказалась от доллара в пользу юани в торговле с КНР

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Клипарт. Екатеринбург, рубль, юань, обмен валют
Аргентина решила перейти на оплату импорта в юанях, заявил Масса Фото:

Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях. Об этом заявил министр экономики Серхио Масса.

«Мы активируем своп с Китаем. Это позволит нам платить за импорт из этой страны в юанях, заменив тем самым 1 миллиард 40 миллионов долларов в апреле и 790 миллионов долларов, начиная с мая», — сообщил Масса в Twitter.

По его словам, такие меры дают больше защищенности резервам. Масс подчеркнул, что задача поддержания резервов остро встала из-за сильной засухи в стране, которая сократила экспорт на 15 миллиардов долларов.

Ранее в МИД РФ заявили, что в мире запущен процесс дедолларизации и доминирование этой валюты рано или поздно завершится. По мнению российского бизнесмена Олега Дерипаски, доминирование этой валюты в мире прекратится через пять лет. Китайский канал CCTV сообщил, что американская валютная система оказалась под угрозой, так как санкционная политика США против России вызвала резкую мировую реакцию.

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Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях. Об этом заявил министр экономики Серхио Масса. «Мы активируем своп с Китаем. Это позволит нам платить за импорт из этой страны в юанях, заменив тем самым 1 миллиард 40 миллионов долларов в апреле и 790 миллионов долларов, начиная с мая», — сообщил Масса в Twitter. По его словам, такие меры дают больше защищенности резервам. Масс подчеркнул, что задача поддержания резервов остро встала из-за сильной засухи в стране, которая сократила экспорт на 15 миллиардов долларов. Ранее в МИД РФ заявили, что в мире запущен процесс дедолларизации и доминирование этой валюты рано или поздно завершится. По мнению российского бизнесмена Олега Дерипаски, доминирование этой валюты в мире прекратится через пять лет. Китайский канал CCTV сообщил, что американская валютная система оказалась под угрозой, так как санкционная политика США против России вызвала резкую мировую реакцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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