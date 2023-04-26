Министр экономики Масса: Аргентина отказалась от доллара в пользу юани в торговле с КНР

27 апреля 2023 в 02:51 Размер текста - 17 +

Аргентина решила перейти на оплату импорта в юанях, заявил Масса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях. Об этом заявил министр экономики Серхио Масса. «Мы активируем своп с Китаем. Это позволит нам платить за импорт из этой страны в юанях, заменив тем самым 1 миллиард 40 миллионов долларов в апреле и 790 миллионов долларов, начиная с мая», — сообщил Масса в Twitter. По его словам, такие меры дают больше защищенности резервам. Масс подчеркнул, что задача поддержания резервов остро встала из-за сильной засухи в стране, которая сократила экспорт на 15 миллиардов долларов. Ранее в МИД РФ заявили, что в мире запущен процесс дедолларизации и доминирование этой валюты рано или поздно завершится. По мнению российского бизнесмена Олега Дерипаски, доминирование этой валюты в мире прекратится через пять лет. Китайский канал CCTV сообщил, что американская валютная система оказалась под угрозой, так как санкционная политика США против России вызвала резкую мировую реакцию.

Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях. Об этом заявил министр экономики Серхио Масса. «Мы активируем своп с Китаем. Это позволит нам платить за импорт из этой страны в юанях, заменив тем самым 1 миллиард 40 миллионов долларов в апреле и 790 миллионов долларов, начиная с мая», — сообщил Масса в Twitter. По его словам, такие меры дают больше защищенности резервам. Масс подчеркнул, что задача поддержания резервов остро встала из-за сильной засухи в стране, которая сократила экспорт на 15 миллиардов долларов. Ранее в МИД РФ заявили, что в мире запущен процесс дедолларизации и доминирование этой валюты рано или поздно завершится. По мнению российского бизнесмена Олега Дерипаски, доминирование этой валюты в мире прекратится через пять лет. Китайский канал CCTV сообщил, что американская валютная система оказалась под угрозой, так как санкционная политика США против России вызвала резкую мировую реакцию.