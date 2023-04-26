26 апреля 2023

Для ликвидации огня в Сосьве вызваны дополнительные вертолеты МЧС

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Сплав Евгения Куйвашева и Игоря Холманских по Чусовой. Усть-Утка, вертолет мчс, ми-8
Три вертолета МЧС направили в Сосьву для тушения пожара Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Для окончательной ликвидации пожара в поселке Сосьва (Свердловская область) вызваны еще три вертолета МЧС. Об этом сообщил глава округа Геннадий Макаров.

«На сегодня заказаны еще три вертолета для окончательной ликвидации огня. Загорелись большие штабеля леса на въезде в поселок, просто так их потушить невозможно», — передает слова Макарова телеканал 360.

Макаров также рассказал, что дома при пожаре в Сосьве вспыхивали как свечки. «У нас дома жилые двухэтажные, а во дворах сараи, им по 40-50 лет, они вспыхивали как свечки», — добавил глава округа. Он признался, что такого в своей жизни никогда не видел.

Масштабный пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля. Огонь уничтожил больше 90 домов. По последним официальным данным, погибли два человека. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Вся актуальная информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.

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Для окончательной ликвидации пожара в поселке Сосьва (Свердловская область) вызваны еще три вертолета МЧС. Об этом сообщил глава округа Геннадий Макаров. «На сегодня заказаны еще три вертолета для окончательной ликвидации огня. Загорелись большие штабеля леса на въезде в поселок, просто так их потушить невозможно», — передает слова Макарова телеканал 360. Макаров также рассказал, что дома при пожаре в Сосьве вспыхивали как свечки. «У нас дома жилые двухэтажные, а во дворах сараи, им по 40-50 лет, они вспыхивали как свечки», — добавил глава округа. Он признался, что такого в своей жизни никогда не видел. Масштабный пожар в поселке Сосьва вспыхнул 25 апреля. Огонь уничтожил больше 90 домов. По последним официальным данным, погибли два человека. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Вся актуальная информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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