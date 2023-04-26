Курганские пожары помогают тушить десятки специалистов из других регионов

В регионе помогают бороться с огнем 30 авиапожарных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожары в Курганской области помогают тушить 30 сотрудников Федеральной Авиалесоохраны. Об этом URA.RU 27 апреля сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

«Курганской области помощь в тушении пожаров оказывают 30 авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны. Ни вчера ни с начала года в целом не допущено ни одного факта перехода огня лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики», — рассказали в ведомстве.

По данным организации, 26 апреля в 20 регионах было потушено 95 лесных пожаров, на площади 5 247 га. 27 апреля специалисты продолжают тушить 38 пожаров в Костромской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Омской, Амурской областях, Забайкальском крае и Еврейской автономной области.

26 апреля в Кетовском округе горели дачи в СНТ «Содружество». Власти региона сообщали, что в тот же день в Шатровском округе Курганской области тушил лесной пожар на площади 25 гектаров, который пришел из Свердловской области. Из-за возгораний в регионе губернатор Вадим Шумков провел совещание с чиновниками и силовиками.