26 апреля 2023

Курганские пожары помогают тушить десятки специалистов из других регионов

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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, тушение, авиалесоохрана, тушение пожара, тушение лесных пожаров, проливка
В регионе помогают бороться с огнем 30 авиапожарных Фото:

Пожары в Курганской области помогают тушить 30 сотрудников Федеральной Авиалесоохраны. Об этом URA.RU 27 апреля сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

«Курганской области помощь в тушении пожаров оказывают 30 авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны. Ни вчера ни с начала года в целом не допущено ни одного факта перехода огня лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики», — рассказали в ведомстве.

По данным организации, 26 апреля в 20 регионах было потушено 95 лесных пожаров, на площади 5 247 га. 27 апреля специалисты продолжают тушить 38 пожаров в Костромской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Омской, Амурской областях, Забайкальском крае и Еврейской автономной области.

26 апреля в Кетовском округе горели дачи в СНТ «Содружество». Власти региона сообщали, что в тот же день в Шатровском округе Курганской области тушил лесной пожар на площади 25 гектаров, который пришел из Свердловской области. Из-за возгораний в регионе губернатор Вадим Шумков провел совещание с чиновниками и силовиками.

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Пожары в Курганской области помогают тушить 30 сотрудников Федеральной Авиалесоохраны. Об этом URA.RU 27 апреля сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана». «Курганской области помощь в тушении пожаров оказывают 30 авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны. Ни вчера ни с начала года в целом не допущено ни одного факта перехода огня лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики», — рассказали в ведомстве. По данным организации, 26 апреля в 20 регионах было потушено 95 лесных пожаров, на площади 5 247 га. 27 апреля специалисты продолжают тушить 38 пожаров в Костромской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Омской, Амурской областях, Забайкальском крае и Еврейской автономной области. 26 апреля в Кетовском округе горели дачи в СНТ «Содружество». Власти региона сообщали, что в тот же день в Шатровском округе Курганской области тушил лесной пожар на площади 25 гектаров, который пришел из Свердловской области. Из-за возгораний в регионе губернатор Вадим Шумков провел совещание с чиновниками и силовиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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