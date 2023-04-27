Пригожин сообщил, что принял решение приостановить работу артиллерии в Бахмуте

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Артиллерия со стороны России не будет работать во время визита журналистов из США, заявил Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Бахмуте (Артемовске) во время визита американских журналистов будет приостановлена работа артиллерии. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Принято решение приостановить огонь артиллерии, чтобы американские журналисты смогли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса — это святое», — передает telegram-канал «Пресс-служба Пригожина». Пригожин отметил, что журналистов привезет командир 57 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Цербер».

Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Решающую роль в них играют бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке армии России. В апреле 2023 году врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли под контроль последний участок трассы, по которому отряды ВСУ в Бахмуте получали снабжение.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко подчеркнул, что Украина скрывает свои потери в боях за город. По его словам, украинские солдаты прячут тела наемников и бойцов в западной части Бахмута, чтобы скрыть потери, передает RT.

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В Бахмуте (Артемовске) во время визита американских журналистов будет приостановлена работа артиллерии. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Принято решение приостановить огонь артиллерии, чтобы американские журналисты смогли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса — это святое», — передает telegram-канал «Пресс-служба Пригожина». Пригожин отметил, что журналистов привезет командир 57 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Цербер». Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Решающую роль в них играют бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке армии России. В апреле 2023 году врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли под контроль последний участок трассы, по которому отряды ВСУ в Бахмуте получали снабжение. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко подчеркнул, что Украина скрывает свои потери в боях за город. По его словам, украинские солдаты прячут тела наемников и бойцов в западной части Бахмута, чтобы скрыть потери, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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