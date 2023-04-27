Врач Константинова предупредила о повышенном риске развития рака у живущих рядом с лесными пожарами

28 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Самым опасным является пожар при солнечной безветренной погоде, уточнила врач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Людям, которые длительное время подвержены дыму от лесных пожаров, грозит снижение продолжительности жизни и повышенный риск развития онкологии. Также гражданам грозит снижение иммунитета и риск развития заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова. «При длительном воздействии смога на организм начинается воспалительный процесс. Могут появиться такие симптомы как одышка, затруднение дыхания, кашель, боль в груди, головокружение и головные боли, тошнота и рвота. В целом при накопительном эффекте наблюдается общее снижение иммунитета, обостряются хронические заболевания (бронхиальная астма, бронхит, эмфизема). Повышается риск развития заболеваний верхних и нижних путей: могут возникнуть ларингиты, трахеиты, аллергические реакции, бронхоспазмы. Если посмотреть в будущее, то последствиями смога могут быть уменьшение продолжительности жизни, повышение риска патологии беременности, развитие онкологических заболеваний. Наночастицы токсичных аэрозолей оказывают длительное негативное воздействие на иммунную систему детей, а также поддерживают хроническое воспаление в организме при длительном воздействии», — заявила Марина Константинова. Врач объяснила, почему смог приводит к таким опасным последствиям. «В продуктах горения пожара содержится не только сажа, которая сама по себе токсична и канцерогенна, но и угарный газ, который крайне негативно влияет на состояние здоровья. Особенно опасен смог в сочетании с ультрафиолетовым излучением и безветрием — при таком сочетании факторов образуются токсичные вещества, свободные радикалы, которые повреждают клетки организма», — отметила она. На данный момент в России действует несколько лесных пожаров. Самый крупный из них — в поселке Сосьва (Свердловская область). В Курганской области сразу в нескольких населенных пунктах идут пожары. Также удалось ликвидировать стихийное бедствие в Тюменской области. Сложная ситуация наблюдается и в Европейской части России. Марина Константинова дала советы читателям, как минимизировать опасные последствия Фото: URA.RU Особенно беречься, по мнению врача-терапевта, стоит именно этим категориям россиян Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Людям, которые длительное время подвержены дыму от лесных пожаров, грозит снижение продолжительности жизни и повышенный риск развития онкологии. Также гражданам грозит снижение иммунитета и риск развития заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова. «При длительном воздействии смога на организм начинается воспалительный процесс. Могут появиться такие симптомы как одышка, затруднение дыхания, кашель, боль в груди, головокружение и головные боли, тошнота и рвота. В целом при накопительном эффекте наблюдается общее снижение иммунитета, обостряются хронические заболевания (бронхиальная астма, бронхит, эмфизема). Повышается риск развития заболеваний верхних и нижних путей: могут возникнуть ларингиты, трахеиты, аллергические реакции, бронхоспазмы. Если посмотреть в будущее, то последствиями смога могут быть уменьшение продолжительности жизни, повышение риска патологии беременности, развитие онкологических заболеваний. Наночастицы токсичных аэрозолей оказывают длительное негативное воздействие на иммунную систему детей, а также поддерживают хроническое воспаление в организме при длительном воздействии», — заявила Марина Константинова. Врач объяснила, почему смог приводит к таким опасным последствиям. «В продуктах горения пожара содержится не только сажа, которая сама по себе токсична и канцерогенна, но и угарный газ, который крайне негативно влияет на состояние здоровья. Особенно опасен смог в сочетании с ультрафиолетовым излучением и безветрием — при таком сочетании факторов образуются токсичные вещества, свободные радикалы, которые повреждают клетки организма», — отметила она. На данный момент в России действует несколько лесных пожаров. Самый крупный из них — в поселке Сосьва (Свердловская область). В Курганской области сразу в нескольких населенных пунктах идут пожары. Также удалось ликвидировать стихийное бедствие в Тюменской области. Сложная ситуация наблюдается и в Европейской части России.