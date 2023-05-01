В Кургане затягивается суд по проблемной стройке из-за срыва проверок

В Кургане назначали новую экспертизу на стройке проблемного дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сорвалась четвертая экспертиза на строящемся многоэтажном доме в элитном микрорайоне Шевелевка. Судебное дело приостановлено, назначена новая проверка, сообщается на сайте Курганского областного суда. Ранее власти назвали данную стройку незаконной, а горожане жаловались на то, что высотка будет опасна для проживания.

«Истец: прокурор города Кургана в интересах неопределенного круга лиц. Ответчик: ООО «Специализированный застройщик «АС-Групп». Судебное заседание от 18 апреля 2023 года. Производство по делу приостановлено. Назначение судом экспертизы», — указано в картотеке суда. Это уже пятая проверка, назначенная на строящемся объекте с конца прошлого года.

Ранее источники URA.RU сообщали, что экспертизы на проблемной стройке срываются из-за того, что экспертам не хватает документов для проведения проверки, которые им якобы не предоставляет застройщик «АС Групп». По данным инсайдеров, подрядчик может тем самым затягивать судебное разбирательство, чтобы устранить имеющиеся проблемы.