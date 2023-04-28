Марочко заявил об активизации снайперов ВСУ на нескольких направлениях

Марочко: снайперы ВСУ активизировались на купянском и краснолиманском направлениях
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, снайпер, спецназ, ВСУ, наемники, stock
На купянском и краснолиманском направлениях активизировались украинские снайперы, заявил Андрей Марочко Фото:
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Снайперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировались на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На купянском и краснолиманском направлениях отмечена активизация работы снайперских групп. Снайперы работают винтовками натовского калибра, парами либо тройками», — сказал Марочко в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что также задействованы группы инженеров и разведчиков с беспилотными летательными аппаратами «малого радиуса действия квадрокоптерного типа».

Ранее Марочко заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скрывают свои реальные потери с российскими бойцами. Они прячут тела своих солдат в подвалах Бахмута (Артемовска). Также, по данным Марочко, на купянском направлении выявлено около 100 иностранных наемников. Они прибыли в населенный пункт, который граничит с территорией России.

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Снайперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировались на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На купянском и краснолиманском направлениях отмечена активизация работы снайперских групп. Снайперы работают винтовками натовского калибра, парами либо тройками», — сказал Марочко в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что также задействованы группы инженеров и разведчиков с беспилотными летательными аппаратами «малого радиуса действия квадрокоптерного типа». Ранее Марочко заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скрывают свои реальные потери с российскими бойцами. Они прячут тела своих солдат в подвалах Бахмута (Артемовска). Также, по данным Марочко, на купянском направлении выявлено около 100 иностранных наемников. Они прибыли в населенный пункт, который граничит с территорией России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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