Марочко заявил об активизации снайперов ВСУ на нескольких направлениях

Марочко: снайперы ВСУ активизировались на купянском и краснолиманском направлениях

28 апреля 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

На купянском и краснолиманском направлениях активизировались украинские снайперы, заявил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снайперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировались на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На купянском и краснолиманском направлениях отмечена активизация работы снайперских групп. Снайперы работают винтовками натовского калибра, парами либо тройками», — сказал Марочко в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что также задействованы группы инженеров и разведчиков с беспилотными летательными аппаратами «малого радиуса действия квадрокоптерного типа». Ранее Марочко заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скрывают свои реальные потери с российскими бойцами. Они прячут тела своих солдат в подвалах Бахмута (Артемовска). Также, по данным Марочко, на купянском направлении выявлено около 100 иностранных наемников. Они прибыли в населенный пункт, который граничит с территорией России.

Снайперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировались на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На купянском и краснолиманском направлениях отмечена активизация работы снайперских групп. Снайперы работают винтовками натовского калибра, парами либо тройками», — сказал Марочко в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что также задействованы группы инженеров и разведчиков с беспилотными летательными аппаратами «малого радиуса действия квадрокоптерного типа». Ранее Марочко заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скрывают свои реальные потери с российскими бойцами. Они прячут тела своих солдат в подвалах Бахмута (Артемовска). Также, по данным Марочко, на купянском направлении выявлено около 100 иностранных наемников. Они прибыли в населенный пункт, который граничит с территорией России.