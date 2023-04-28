Шойгу: против России задействован весь потенциал НАТО

НАТО использует весь свой боевой потенциал для противостояния России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Против России задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО», — подчеркнул Сергей Шойгу во время совещания министров обороны стран в Нью-Дели. Его цитирует РИА Новости. В качестве подтверждения своих слов министр напоминает о том, как Запад вводит санкции, организовывает поставки вооружения на Украину, а также направляет своих иностранных наемников.
Ранее сообщалось, что армия РФ уничтожила иностранных наемников в Николаеве. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина выполняет миссию НАТО.
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