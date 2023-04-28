Шойгу: против России задействован весь потенциал НАТО

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, нато, снаряд, миномет, мина, минометчик, stock
НАТО своими действиями показывает, что действует против России, заявил Сергей Шойгу Фото:
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НАТО использует весь свой боевой потенциал для противостояния России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Против России задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО», — подчеркнул Сергей Шойгу во время совещания министров обороны стран в Нью-Дели. Его цитирует РИА Новости. В качестве подтверждения своих слов министр напоминает о том, как Запад вводит санкции, организовывает поставки вооружения на Украину, а также направляет своих иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что армия РФ уничтожила иностранных наемников в Николаеве. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина выполняет миссию НАТО.

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НАТО использует весь свой боевой потенциал для противостояния России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Против России задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО», — подчеркнул Сергей Шойгу во время совещания министров обороны стран в Нью-Дели. Его цитирует РИА Новости. В качестве подтверждения своих слов министр напоминает о том, как Запад вводит санкции, организовывает поставки вооружения на Украину, а также направляет своих иностранных наемников. Ранее сообщалось, что армия РФ уничтожила иностранных наемников в Николаеве. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина выполняет миссию НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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