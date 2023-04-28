Россия повысила готовность военных баз в Киргизии и Таджикистане

28 апреля 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Россия усиливает свои военные базы на фоне аналогичных действий США, заявил Сергей Шойгу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россия повысила готовность собственных баз в Киргизии и Таджикистане. Такие действия предприняты на фоне усиления военного присутствия США в Центральной Азии. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. «США и их союзники <…> пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. <…> Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане», — отметил Сергей Шойгу во время совещания министров обороны из стран ШОС в Нью-Дели, приводит РИА Новости. Министр подчеркнул, что РФ будет предпринимать и другие шаги на фоне расширения американского военного присутствуя. В ходе заседания министров Шойгу также подчеркнул, что действия НАТО направлены исключительно против России. В этом заключается главный стратегический интерес США, отметил он.

Россия повысила готовность собственных баз в Киргизии и Таджикистане. Такие действия предприняты на фоне усиления военного присутствия США в Центральной Азии. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. «США и их союзники <…> пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. <…> Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане», — отметил Сергей Шойгу во время совещания министров обороны из стран ШОС в Нью-Дели, приводит РИА Новости. Министр подчеркнул, что РФ будет предпринимать и другие шаги на фоне расширения американского военного присутствуя. В ходе заседания министров Шойгу также подчеркнул, что действия НАТО направлены исключительно против России. В этом заключается главный стратегический интерес США, отметил он.