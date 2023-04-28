Россия повысила готовность военных баз в Киргизии и Таджикистане

Россия повысила готовность собственных баз в Киргизии и Таджикистане. Такие действия предприняты на фоне усиления военного присутствия США в Центральной Азии. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«США и их союзники <…> пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. <…> Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане», — отметил Сергей Шойгу во время совещания министров обороны из стран ШОС в Нью-Дели, приводит РИА Новости. Министр подчеркнул, что РФ будет предпринимать и другие шаги на фоне расширения американского военного присутствуя.
В ходе заседания министров Шойгу также подчеркнул, что действия НАТО направлены исключительно против России. В этом заключается главный стратегический интерес США, отметил он.
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