Россия повысила готовность военных баз в Киргизии и Таджикистане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, автомат калашникова, военные, оружие, оборона, часовой, военнослужащие, военная база, камуфляж, спецназ, штурмовик, сво, спецура, сторожевая вышка, охрана объекта, периметр зоны, армия россии, пехотинец, мотострелок, цсо
Россия усиливает свои военные базы на фоне аналогичных действий США, заявил Сергей Шойгу Фото:

Россия повысила готовность собственных баз в Киргизии и Таджикистане. Такие действия предприняты на фоне усиления военного присутствия США в Центральной Азии. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«США и их союзники <…> пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. <…> Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане», — отметил Сергей Шойгу во время совещания министров обороны из стран ШОС в Нью-Дели, приводит РИА Новости. Министр подчеркнул, что РФ будет предпринимать и другие шаги на фоне расширения американского военного присутствуя.

В ходе заседания министров Шойгу также подчеркнул, что действия НАТО направлены исключительно против России. В этом заключается главный стратегический интерес США, отметил он.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия повысила готовность собственных баз в Киргизии и Таджикистане. Такие действия предприняты на фоне усиления военного присутствия США в Центральной Азии. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. «США и их союзники <…> пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. <…> Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане», — отметил Сергей Шойгу во время совещания министров обороны из стран ШОС в Нью-Дели, приводит РИА Новости. Министр подчеркнул, что РФ будет предпринимать и другие шаги на фоне расширения американского военного присутствуя. В ходе заседания министров Шойгу также подчеркнул, что действия НАТО направлены исключительно против России. В этом заключается главный стратегический интерес США, отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...