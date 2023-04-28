Лефортовский суд Москвы арестовал Сергея Синельникова-Мурылева
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева по подозрению в мошенничестве. Арест ему вынес Лефортовский суд Москвы.
«Синельников-Мурылев задержан. <…> Ему вменяется статья „Мошенничество“», — передает ТАСС, ссылаясь на источник. Лефортовский суд Москвы арестовал ректора.
Ранее сообщалось, что суд прекратил уголовное дело против ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о мошенничестве в крупном размере. Тот не признал свою вину.
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