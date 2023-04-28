Пожарные из ХМАО И ЯНАО помогут курганцам бороться с огнем. Фото

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение
Спасатели из ХМАО и ЯНАО прибудут в Курган для тушения пожаров Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганскую область прилетят пожарные их Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов для борьбы с огнем. Об этом сообщается в группе департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу.

«В рамках межрегионального маневрирования 100 парашютистов-пожарных Югры прибудут в Курганскую область к ночи, для помощи по тушению лесных пожаров согласовано привлечение 35 сотрудников Ямалспаса при необходимости», — говорится в сообщении.

В целях координации действий по стабилизации лесопожарной обстановки в Курганской области находится замначальника департамента лесного хозяйства. Также 28 апреля в регион прибудет начальник ведомства.

Ранее URA.RU писало, что спасателей из Тюменской и Челябинской областей отправили тушить масштабный пожар под Курганом. Также для тушения огня прибыл вертолет Ми-8 МЧС России. До этого сообщалось, что в Курганской области идут масштабные пожары. Несколько населенных пунктов были охвачены огнем, в деревнях началась эвакуация жителей.

В Курганскую область для тушения пожаров прибудут спасатели из ХМАО и ЯНАО
В Курганскую область для тушения пожаров прибудут спасатели из ХМАО и ЯНАО
Фото:

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В Курганскую область прилетят пожарные их Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов для борьбы с огнем. Об этом сообщается в группе департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу. «В рамках межрегионального маневрирования 100 парашютистов-пожарных Югры прибудут в Курганскую область к ночи, для помощи по тушению лесных пожаров согласовано привлечение 35 сотрудников Ямалспаса при необходимости», — говорится в сообщении. В целях координации действий по стабилизации лесопожарной обстановки в Курганской области находится замначальника департамента лесного хозяйства. Также 28 апреля в регион прибудет начальник ведомства. Ранее URA.RU писало, что спасателей из Тюменской и Челябинской областей отправили тушить масштабный пожар под Курганом. Также для тушения огня прибыл вертолет Ми-8 МЧС России. До этого сообщалось, что в Курганской области идут масштабные пожары. Несколько населенных пунктов были охвачены огнем, в деревнях началась эвакуация жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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