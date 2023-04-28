Лидер КПРФ ХМАО стал претендентом на пост губернатора Тюменской области. Инсайд

28 апреля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

КПРФ определяется с кандидатом на выборы губернатора Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев вступил в борьбу за пост кандидата в губернаторы Тюменской области. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Савинцев решил придать интриги выборам кандидата в губернаторы Тюменской области от партии. Он захотел составить конкуренцию депутату облдумы Ивану Левченко, который баллотировался от компартии на прошлых выборах, в борьбе за этот статус. Однако решение принимать будет первый зам председателя ЦК КПРФ Афонин после консультаций с АП. Фамилию кандидата озвучат на партийной конференции в Тюмени в конце мая», — сообщил инсайдер. По словам другого собеседника агентства, реальных шансов стать губернатором у Савинцева нет. «Сам пост ему не нужен, а вот шум в повестке только на руку. „Красная леди“ обкома Тамара Казанцева, по слухам, тоже предпочла бы видеть в числе кандидата не Савинцева, а депутата облдумы Левченко — у него больше поддержки на местах и не такой скандальный бэкграунд. Однако она намерена держать интригу до конца мая, так что на конференции возможны сюрпризы», — отметил информатор. Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до Савинцева и попросить его прокомментировать информацию. Телефон абонента оказался вне зоны действия сети. Ранее URA.RU писало о том, что основным соперником кандидата от ЕР на выборах губернатора будет Левченко. Он работает в областной думе второй созыв, и именно его, а не Казанцеву, партия выдвигала в 2018 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев вступил в борьбу за пост кандидата в губернаторы Тюменской области. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Савинцев решил придать интриги выборам кандидата в губернаторы Тюменской области от партии. Он захотел составить конкуренцию депутату облдумы Ивану Левченко, который баллотировался от компартии на прошлых выборах, в борьбе за этот статус. Однако решение принимать будет первый зам председателя ЦК КПРФ Афонин после консультаций с АП. Фамилию кандидата озвучат на партийной конференции в Тюмени в конце мая», — сообщил инсайдер. По словам другого собеседника агентства, реальных шансов стать губернатором у Савинцева нет. «Сам пост ему не нужен, а вот шум в повестке только на руку. „Красная леди“ обкома Тамара Казанцева, по слухам, тоже предпочла бы видеть в числе кандидата не Савинцева, а депутата облдумы Левченко — у него больше поддержки на местах и не такой скандальный бэкграунд. Однако она намерена держать интригу до конца мая, так что на конференции возможны сюрпризы», — отметил информатор. Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до Савинцева и попросить его прокомментировать информацию. Телефон абонента оказался вне зоны действия сети. Ранее URA.RU писало о том, что основным соперником кандидата от ЕР на выборах губернатора будет Левченко. Он работает в областной думе второй созыв, и именно его, а не Казанцеву, партия выдвигала в 2018 году.