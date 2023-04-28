Экс-советник Пентагона озвучил ожидания США насчет СВО

Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США ждут, пока российские войска дойдут до границы Польши

29 апреля 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

США не успокоятся, пока российские танки не доедут до Польши, считает Дуглас Макгрегор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не успокоится пока российские танки не окажутся у границы с Польшей. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Виктория Нуланд представляет крайне левое идеологическое направление в администрации Байдена. <…> Она из тех, кто не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Ранее Нуланд заявила, что российские военные базы в Крыму являются легитимными целями для Украины. В посольстве РФ в США расценили ее слова как прямое участие страны в украинском конфликте. Макгрегор считает, что такие заявления США о Крыме приведут к войне с РФ.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не успокоится пока российские танки не окажутся у границы с Польшей. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Виктория Нуланд представляет крайне левое идеологическое направление в администрации Байдена. <…> Она из тех, кто не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Ранее Нуланд заявила, что российские военные базы в Крыму являются легитимными целями для Украины. В посольстве РФ в США расценили ее слова как прямое участие страны в украинском конфликте. Макгрегор считает, что такие заявления США о Крыме приведут к войне с РФ.