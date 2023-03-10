Полковник Макгрегор: заявления США о Крыме приведут к войне с Россией

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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Дуглас Макгрегор предупредил Викторию Нуланд, что ее заявление о Крыме может привести к прямому конфликту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что атаки Украины на Крым легитимны, свидетельствуют о готовности США вмешаться в украинский конфликт напрямую. Об этом рассказал бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор. А это чревато войной между США и Россией, подчеркнул он.

«Давайте будем честны, мы помогаем Украине совершать атаки на Крым, если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России», — заявил Дуглас Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он также выразил обеспокоенность стремлением Нуланд втянуть США в конфликт.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Абсолютное большинство жителей полуострова поддержали присоединение к РФ. Виктория Нуланд выступила в середине февраля с заявлением, что военные базы России в Крыму являются легитимными целями для украинской армии. Она отметила, что США готовы поддержать Киев в контрнаступлении, передает RT.

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Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что атаки Украины на Крым легитимны, свидетельствуют о готовности США вмешаться в украинский конфликт напрямую. Об этом рассказал бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор. А это чревато войной между США и Россией, подчеркнул он. «Давайте будем честны, мы помогаем Украине совершать атаки на Крым, если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России», — заявил Дуглас Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он также выразил обеспокоенность стремлением Нуланд втянуть США в конфликт. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Абсолютное большинство жителей полуострова поддержали присоединение к РФ. Виктория Нуланд выступила в середине февраля с заявлением, что военные базы России в Крыму являются легитимными целями для украинской армии. Она отметила, что США готовы поддержать Киев в контрнаступлении, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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