Полковник Макгрегор: заявления США о Крыме приведут к войне с Россией

10 марта 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Дуглас Макгрегор предупредил Викторию Нуланд, что ее заявление о Крыме может привести к прямому конфликту Фото: Константин Михальчевский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что атаки Украины на Крым легитимны, свидетельствуют о готовности США вмешаться в украинский конфликт напрямую. Об этом рассказал бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор. А это чревато войной между США и Россией, подчеркнул он. «Давайте будем честны, мы помогаем Украине совершать атаки на Крым, если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России», — заявил Дуглас Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он также выразил обеспокоенность стремлением Нуланд втянуть США в конфликт. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Абсолютное большинство жителей полуострова поддержали присоединение к РФ. Виктория Нуланд выступила в середине февраля с заявлением, что военные базы России в Крыму являются легитимными целями для украинской армии. Она отметила, что США готовы поддержать Киев в контрнаступлении, передает RT.

Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что атаки Украины на Крым легитимны, свидетельствуют о готовности США вмешаться в украинский конфликт напрямую. Об этом рассказал бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор. А это чревато войной между США и Россией, подчеркнул он. «Давайте будем честны, мы помогаем Украине совершать атаки на Крым, если мы будем делать это напрямую, то это уже будет акт войны против России», — заявил Дуглас Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он также выразил обеспокоенность стремлением Нуланд втянуть США в конфликт. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Абсолютное большинство жителей полуострова поддержали присоединение к РФ. Виктория Нуланд выступила в середине февраля с заявлением, что военные базы России в Крыму являются легитимными целями для украинской армии. Она отметила, что США готовы поддержать Киев в контрнаступлении, передает RT.