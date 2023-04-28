Метель в ЯНАО привела к посадке в Сургуте самолета из Тюмени

Самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс по маршруту Тюмень — Красноселькуп приземлился в Сургуте из-за метеоусловий в аэропорту прибытия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе международного аэропорта имени Салманова.
«Самолет до Красноселькупа приземлился в аэропорту Сургута вынуждено, из-за метеоусловий в аэропорту прибытия. Авиарейс ЮЭ 345 планируется к отправке в 8 часов 30 минут 29 апреля», — рассказали корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Сургут.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО объявлено штормовое предупреждение. На дорогах округа из-за метели возникла нулевая видимость.
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