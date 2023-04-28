28 апреля 2023

Метель в ЯНАО привела к посадке в Сургуте самолета из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Авиарейс Тюмень — Красноселькуп сел в Сургуте из-за метели на Ямале Фото:

Самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс по маршруту Тюмень — Красноселькуп приземлился в Сургуте из-за метеоусловий в аэропорту прибытия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе международного аэропорта имени Салманова.

«Самолет до Красноселькупа приземлился в аэропорту Сургута вынуждено, из-за метеоусловий в аэропорту прибытия. Авиарейс ЮЭ 345 планируется к отправке в 8 часов 30 минут 29 апреля», — рассказали корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Сургут.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО объявлено штормовое предупреждение. На дорогах округа из-за метели возникла нулевая видимость.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс по маршруту Тюмень — Красноселькуп приземлился в Сургуте из-за метеоусловий в аэропорту прибытия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе международного аэропорта имени Салманова. «Самолет до Красноселькупа приземлился в аэропорту Сургута вынуждено, из-за метеоусловий в аэропорту прибытия. Авиарейс ЮЭ 345 планируется к отправке в 8 часов 30 минут 29 апреля», — рассказали корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Сургут. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО объявлено штормовое предупреждение. На дорогах округа из-за метели возникла нулевая видимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...