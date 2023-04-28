Метель в ЯНАО привела к посадке в Сургуте самолета из Тюмени

29 апреля 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Авиарейс Тюмень — Красноселькуп сел в Сургуте из-за метели на Ямале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс по маршруту Тюмень — Красноселькуп приземлился в Сургуте из-за метеоусловий в аэропорту прибытия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе международного аэропорта имени Салманова. «Самолет до Красноселькупа приземлился в аэропорту Сургута вынуждено, из-за метеоусловий в аэропорту прибытия. Авиарейс ЮЭ 345 планируется к отправке в 8 часов 30 минут 29 апреля», — рассказали корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Сургут. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО объявлено штормовое предупреждение. На дорогах округа из-за метели возникла нулевая видимость.

Самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс по маршруту Тюмень — Красноселькуп приземлился в Сургуте из-за метеоусловий в аэропорту прибытия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе международного аэропорта имени Салманова. «Самолет до Красноселькупа приземлился в аэропорту Сургута вынуждено, из-за метеоусловий в аэропорту прибытия. Авиарейс ЮЭ 345 планируется к отправке в 8 часов 30 минут 29 апреля», — рассказали корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Сургут. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО объявлено штормовое предупреждение. На дорогах округа из-за метели возникла нулевая видимость.