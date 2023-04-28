В Курганской области ввели лимит на отстрел кабанов

29 апреля 2023 в 02:32 Размер текста - 17 +

Правительство утвердило норму допустимой добычи кабана в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области ввели нормативы по добыче кабана в период охотничьего сезона 2023—2024 годов. Приказ правительства региона опубликован на официальном портале правовой информации. «Утвердить в сезон охоты 2023—2024 годов ному допустимой добычи кабана для каждого общедоступного охотничьего угодья Курганской области», — написано в документе. Из 48 угодий отстрел разрешен только в 10. При этом охотникам можно добыть 46 особей. Ранее в регионе установили нормативы по добыче дикой птицы в период весеннего охотничьего сезона. Сообщалось, что в курганских охотугодьях разрешено произвести отстрел 12 глухарей, 259 тетеревов и порядка двух тысяч селезней, уток, гусей и казарок. Также местные охотники сообщали URA.RU, что из-за запрета на охоту в прошлом году 25 организаций потеряли порядка 9 миллионов рублей. Пострадавшие обратились к главе региона Вадиму Шумкову с просьбой исправить ситуацию.

В Курганской области ввели нормативы по добыче кабана в период охотничьего сезона 2023—2024 годов. Приказ правительства региона опубликован на официальном портале правовой информации. «Утвердить в сезон охоты 2023—2024 годов ному допустимой добычи кабана для каждого общедоступного охотничьего угодья Курганской области», — написано в документе. Из 48 угодий отстрел разрешен только в 10. При этом охотникам можно добыть 46 особей. Ранее в регионе установили нормативы по добыче дикой птицы в период весеннего охотничьего сезона. Сообщалось, что в курганских охотугодьях разрешено произвести отстрел 12 глухарей, 259 тетеревов и порядка двух тысяч селезней, уток, гусей и казарок. Также местные охотники сообщали URA.RU, что из-за запрета на охоту в прошлом году 25 организаций потеряли порядка 9 миллионов рублей. Пострадавшие обратились к главе региона Вадиму Шумкову с просьбой исправить ситуацию.