28 апреля 2023

В Курганской области ввели лимит на отстрел кабанов

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные. Челябинск, свинья, кабан
Правительство утвердило норму допустимой добычи кабана в регионе Фото:

В Курганской области ввели нормативы по добыче кабана в период охотничьего сезона 2023—2024 годов. Приказ правительства региона опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить в сезон охоты 2023—2024 годов ному допустимой добычи кабана для каждого общедоступного охотничьего угодья Курганской области», — написано в документе. Из 48 угодий отстрел разрешен только в 10. При этом охотникам можно добыть 46 особей.

Ранее в регионе установили нормативы по добыче дикой птицы в период весеннего охотничьего сезона. Сообщалось, что в курганских охотугодьях разрешено произвести отстрел 12 глухарей, 259 тетеревов и порядка двух тысяч селезней, уток, гусей и казарок. Также местные охотники сообщали URA.RU, что из-за запрета на охоту в прошлом году 25 организаций потеряли порядка 9 миллионов рублей. Пострадавшие обратились к главе региона Вадиму Шумкову с просьбой исправить ситуацию.

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В Курганской области ввели нормативы по добыче кабана в период охотничьего сезона 2023—2024 годов. Приказ правительства региона опубликован на официальном портале правовой информации. «Утвердить в сезон охоты 2023—2024 годов ному допустимой добычи кабана для каждого общедоступного охотничьего угодья Курганской области», — написано в документе. Из 48 угодий отстрел разрешен только в 10. При этом охотникам можно добыть 46 особей. Ранее в регионе установили нормативы по добыче дикой птицы в период весеннего охотничьего сезона. Сообщалось, что в курганских охотугодьях разрешено произвести отстрел 12 глухарей, 259 тетеревов и порядка двух тысяч селезней, уток, гусей и казарок. Также местные охотники сообщали URA.RU, что из-за запрета на охоту в прошлом году 25 организаций потеряли порядка 9 миллионов рублей. Пострадавшие обратились к главе региона Вадиму Шумкову с просьбой исправить ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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