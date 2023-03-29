Из-за решения властей курганские охотники рискуют лишиться работы

В прошлом году охотники недосчитались 9 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Курганской области 25 охотпользователей, среди которых крупнейшие общественные организации региона, потеряли 9 млн рублей из-за запрета охоты в 2022 году. Из-за финансовых потерь бизнесмены грозят уольнениями работников. Об этом URA.RU сообщили местные охотники, обратившиеся к губернатору Вадиму Шумкову с просьбой исправить ситуацию.

«Краткосрочный запрет весенней охоты в Курганской области в 2022 году нанес экономический ущерб охотничьим хозяйствам, который может быть оценен в размере около 9 млн рублей. Это лишило охотпользователей доходов. <…> Практика ее [охоты] запрета отрицательно влияет на занятость и рабочие места в охотничьем хозяйстве, где в настоящее время трудится около 500 работников», — указано в письме охотников, отправленном губернатору. Копия письма находится в распоряжении редакции.

Авторы письма считают, что запрет на охоту никак не отразился на количестве лесных пожаров. Охотники добавили, что сами заинтересованы в сохранении места обитания животных. Охотники попросили губернатора пересмотреть решение о запрете весенней охоты на водоплавающую дичь. Также они предложили начинать охоту на боровую дичь не ранее 15 апреля, а охоту на водоплавающую дичь — не ранее 15 мая.

URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного департамента информационной и внутренней политики. На момент написания новости ответ не был получен.

Ранее Шумков объяснял, что « Курганская область — не сафари , где можно приехать и отстреляться» и охоту отменяют из-за сложной пожароопасной ситуации. Этой весной разрешено произвести отстрел 12 глухарей, 259 тетеревов и порядка двух тысяч селезней, уток, гусей и казарок. С 1 апреля в Кургане запретили посещать леса. Представители областного ГУ МЧС заявляли, что за последние два года в регионе не было пожаров, возникших по вине рыбаков или охотников.