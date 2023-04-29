Фадеев выпустил клип на песню «Обязательно вернусь» в поддержку семей бойцов СВО

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в день премьеры сингла «Обязательно вернусь» также выпустил клип на эту песню, которая посвящена родственникам военнослужащих, в том числе принимающих участие в спецоперации на Украине. В основе композиции лежат стихи поэта Михаила Гуцериева. Видео доступно для свободного просмотра на платформе YouTube.
«Я просто хотел найти стихи, напоминающие стих „Темная ночь“. <…> Пусть эта песня будет звучать в сердце каждого воина, в сердце каждой матери, в сердце каждой девчонки, которая ждет своих ребят. Они обязательно вернутся», — пояснил Максим Фадеев, указано в описании к видео, которое выложил
Ранее родившийся в Курганской области музыкант Фадеев искал исполнительницу для своей песни «Время мужчин». Позже он увеличил количество вокалисток, а композицию назвал новым женский гимном. Сообщалось, что работы будут приниматься до 29 апреля.
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