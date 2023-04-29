Фадеев выпустил клип на песню «Обязательно вернусь» в поддержку семей бойцов СВО

29 апреля 2023 в 03:44 Размер текста - 17 +

Новый трек посвящен семьям военнослужащих Фото: Денис Моргунов © URA.RU Музыкальный продюсер Максим Фадеев в день премьеры сингла «Обязательно вернусь» также выпустил клип на эту песню, которая посвящена родственникам военнослужащих, в том числе принимающих участие в спецоперации на Украине. В основе композиции лежат стихи поэта Михаила Гуцериева. Видео доступно для свободного просмотра на платформе YouTube. «Я просто хотел найти стихи, напоминающие стих „Темная ночь“. <…> Пусть эта песня будет звучать в сердце каждого воина, в сердце каждой матери, в сердце каждой девчонки, которая ждет своих ребят. Они обязательно вернутся», — пояснил Максим Фадеев, указано в описании к видео, которое выложил продюсерский центр Гуцериева на своем аккаунте. Ранее родившийся в Курганской области музыкант Фадеев искал исполнительницу для своей песни «Время мужчин». Позже он увеличил количество вокалисток, а композицию назвал новым женский гимном. Сообщалось, что работы будут приниматься до 29 апреля.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в день премьеры сингла «Обязательно вернусь» также выпустил клип на эту песню, которая посвящена родственникам военнослужащих, в том числе принимающих участие в спецоперации на Украине. В основе композиции лежат стихи поэта Михаила Гуцериева. Видео доступно для свободного просмотра на платформе YouTube. «Я просто хотел найти стихи, напоминающие стих „Темная ночь“. <…> Пусть эта песня будет звучать в сердце каждого воина, в сердце каждой матери, в сердце каждой девчонки, которая ждет своих ребят. Они обязательно вернутся», — пояснил Максим Фадеев, указано в описании к видео, которое выложил продюсерский центр Гуцериева на своем аккаунте. Ранее родившийся в Курганской области музыкант Фадеев искал исполнительницу для своей песни «Время мужчин». Позже он увеличил количество вокалисток, а композицию назвал новым женский гимном. Сообщалось, что работы будут приниматься до 29 апреля.