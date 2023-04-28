В США разочаровались отказом РФ в посещении Гершковича 11 мая

29 апреля 2023 в 04:05 Размер текста - 17 +

Москва отказала Вашингтону в доступе к арестованному журналисту Эвану Гершковичу Фото: Ксения Сальникова © URA.RU В Госдепартаменте США выразили разочарование по поводу отказа России в заявке на консульское посещение 11 мая задержанного за шпионаж американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. «Мы глубоко разочарованы тем, что запрос на посещение Эвана в начале мая, 11 мая, с консульским визитом был отвергнут. Мы ясно и последовательно сигнализировали о том, чтобы к американским гражданам, задержанным за рубежом, […] предоставлялся надлежащий и регулярный консульский доступ нашего персонала», — заявил Ведант Пател на прошедшем 28 апреля регулярном брифинге для журналистов, трансляция которого велась на YouTube-канале Госдепа. Ранее URA.RU рассказало, что Гершкович был задержан по обвинению в шпионаже в Екатеринбурге 29 марта. В Госдепе США заявили, что работают над организацией консульского доступа в СИЗО «Лефортово» в Москве, куда на два месяца поместили обвиняемого журналиста. Также более сорока мировых изданий и журналистских объединений подписали письмо с обращением в адрес посла РФ в США Анатолия Антонова с просьбой освободить Гершковича.

В Госдепартаменте США выразили разочарование по поводу отказа России в заявке на консульское посещение 11 мая задержанного за шпионаж американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. «Мы глубоко разочарованы тем, что запрос на посещение Эвана в начале мая, 11 мая, с консульским визитом был отвергнут. Мы ясно и последовательно сигнализировали о том, чтобы к американским гражданам, задержанным за рубежом, […] предоставлялся надлежащий и регулярный консульский доступ нашего персонала», — заявил Ведант Пател на прошедшем 28 апреля регулярном брифинге для журналистов, трансляция которого велась на YouTube-канале Госдепа. Ранее URA.RU рассказало, что Гершкович был задержан по обвинению в шпионаже в Екатеринбурге 29 марта. В Госдепе США заявили, что работают над организацией консульского доступа в СИЗО «Лефортово» в Москве, куда на два месяца поместили обвиняемого журналиста. Также более сорока мировых изданий и журналистских объединений подписали письмо с обращением в адрес посла РФ в США Анатолия Антонова с просьбой освободить Гершковича.