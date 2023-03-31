31 марта 2023

Мировые СМИ обратились к послу РФ из-за ареста журналиста WSJ

Мировые СМИ написали письмо послу РФ из-за ареста корреспондента Эвана Гершковича
© Служба новостей «URA.RU»
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Эван Гершкович, Эван Гершкович
Мировые СМИ выразили поддержку Эвану Гершковичу Фото:

Четыре десятка крупных мировых СМИ и журналистских объединений обратились к послу РФ в США Анатолию Антову с просьбой освободить американского корреспондента Эвана Гершковича. Письмо опубликовано на сайте Комитета защиты журналистов (Committee to Protect Journalists — CPJ).

«Мы, нижеподписавшиеся СМИ выражаем озабоченность в связи с задержанием Гершковича. Он должен быть освобожден безо всяких условий», — говорится в письме CPJ.

Сотрудники ФСБ задержали журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича возле ресторана Bukowski Grill в Екатеринбурге вечером 29 марта. Его подозревают в шпионаже. По данным спецслужбы, Гершкович пытался добыть информацию, представляющую гостайну. Корреспондент останется в СИЗО на два месяца. В Госдепе США подчеркивали, что работают над вызволением журналиста.

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Четыре десятка крупных мировых СМИ и журналистских объединений обратились к послу РФ в США Анатолию Антову с просьбой освободить американского корреспондента Эвана Гершковича. Письмо опубликовано на сайте Комитета защиты журналистов (Committee to Protect Journalists — CPJ). «Мы, нижеподписавшиеся СМИ выражаем озабоченность в связи с задержанием Гершковича. Он должен быть освобожден безо всяких условий», — говорится в письме CPJ. Сотрудники ФСБ задержали журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича возле ресторана Bukowski Grill в Екатеринбурге вечером 29 марта. Его подозревают в шпионаже. По данным спецслужбы, Гершкович пытался добыть информацию, представляющую гостайну. Корреспондент останется в СИЗО на два месяца. В Госдепе США подчеркивали, что работают над вызволением журналиста.
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© Служба новостей «URA.RU»
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