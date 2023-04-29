Бой российского и украинского беспилотников попал на видео

На авдеевском направлении произошел бой российского и украинского беспилотника. В результате сражения БПЛА ВСУ потерпел крушение. Видео произошедшего попало в СМИ.
«В результате тарана украинский БПЛА был сбит», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что бой произошел в районе Донецка. Беспилотник ВСУ был сбит ударом сверху. БПЛА российской армии продолжил выполнение боевых задач.
Ранее стало известно, что ВС РФ нашли безопасный способ сбивания беспилотников ВСУ, который заключается в использовании ударных Fpv-дронов, уничтожающих БПЛА противника ударами сверху. Украинские военнослужащие предпринимали попытку уничтожения российских пограничников в Белгородской области с помощью дрона со взрывчаткой, передает Nation News.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!