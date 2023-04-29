Бой российского и украинского беспилотников попал на видео

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Российский БПЛА уничтожил беспилотник ВСУ в воздушном бою Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На авдеевском направлении произошел бой российского и украинского беспилотника. В результате сражения БПЛА ВСУ потерпел крушение. Видео произошедшего попало в СМИ.

«В результате тарана украинский БПЛА был сбит», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что бой произошел в районе Донецка. Беспилотник ВСУ был сбит ударом сверху. БПЛА российской армии продолжил выполнение боевых задач.

Ранее стало известно, что ВС РФ нашли безопасный способ сбивания беспилотников ВСУ, который заключается в использовании ударных Fpv-дронов, уничтожающих БПЛА противника ударами сверху. Украинские военнослужащие предпринимали попытку уничтожения российских пограничников в Белгородской области с помощью дрона со взрывчаткой, передает Nation News.

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На авдеевском направлении произошел бой российского и украинского беспилотника. В результате сражения БПЛА ВСУ потерпел крушение. Видео произошедшего попало в СМИ. «В результате тарана украинский БПЛА был сбит», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что бой произошел в районе Донецка. Беспилотник ВСУ был сбит ударом сверху. БПЛА российской армии продолжил выполнение боевых задач. Ранее стало известно, что ВС РФ нашли безопасный способ сбивания беспилотников ВСУ, который заключается в использовании ударных Fpv-дронов, уничтожающих БПЛА противника ударами сверху. Украинские военнослужащие предпринимали попытку уничтожения российских пограничников в Белгородской области с помощью дрона со взрывчаткой, передает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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