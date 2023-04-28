28 апреля 2023

В Екатеринбурге начал работать магазин обновленной Zara. Видео

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Витрины в "Гринвиче". Екатеринбург, витрина, zara
В ТЦ «Мега» начал работать магазин обновленной Zara Фото:

В Екатеринбурге в торговом центре «Мега» 29 апреля начал работать аналог Zara, сообщили в соцсетях. Обновленный магазин теперь называется Maag.

«В „Меге“ открылась новая Zara. Первый магазин бренда Maag находится на первом этаже ТЦ», — пишет telegram-канал «Моменты Екатеринбург». Отмечается, что особого ажиотажа на открытии магазина нет.

В мае откроются аналоги других магазинов. Так, появятся магазины Dub (Pull & Bear), Vilet (Stradivarius) и Ecru (Bershka).

Ранее сообщалось, что в екатеринбургском ТЦ Veer Mall обновили вывеску ушедшего из России бренда Zara на Maag. Испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear и Massimo Dutti, объявила о своем уходе из России в марте 2022 года из-за начала спецоперации на Украине.

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В Екатеринбурге в торговом центре «Мега» 29 апреля начал работать аналог Zara, сообщили в соцсетях. Обновленный магазин теперь называется Maag. «В „Меге“ открылась новая Zara. Первый магазин бренда Maag находится на первом этаже ТЦ», — пишет telegram-канал «Моменты Екатеринбург». Отмечается, что особого ажиотажа на открытии магазина нет. В мае откроются аналоги других магазинов. Так, появятся магазины Dub (Pull & Bear), Vilet (Stradivarius) и Ecru (Bershka). Ранее сообщалось, что в екатеринбургском ТЦ Veer Mall обновили вывеску ушедшего из России бренда Zara на Maag. Испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear и Massimo Dutti, объявила о своем уходе из России в марте 2022 года из-за начала спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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