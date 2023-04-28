В Екатеринбурге начал работать магазин обновленной Zara. Видео

29 апреля 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

В ТЦ «Мега» начал работать магазин обновленной Zara Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге в торговом центре «Мега» 29 апреля начал работать аналог Zara, сообщили в соцсетях. Обновленный магазин теперь называется Maag. «В „Меге“ открылась новая Zara. Первый магазин бренда Maag находится на первом этаже ТЦ», — пишет telegram-канал «Моменты Екатеринбург». Отмечается, что особого ажиотажа на открытии магазина нет. В мае откроются аналоги других магазинов. Так, появятся магазины Dub (Pull & Bear), Vilet (Stradivarius) и Ecru (Bershka). Ранее сообщалось, что в екатеринбургском ТЦ Veer Mall обновили вывеску ушедшего из России бренда Zara на Maag. Испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear и Massimo Dutti, объявила о своем уходе из России в марте 2022 года из-за начала спецоперации на Украине.

В Екатеринбурге в торговом центре «Мега» 29 апреля начал работать аналог Zara, сообщили в соцсетях. Обновленный магазин теперь называется Maag. «В „Меге“ открылась новая Zara. Первый магазин бренда Maag находится на первом этаже ТЦ», — пишет telegram-канал «Моменты Екатеринбург». Отмечается, что особого ажиотажа на открытии магазина нет. В мае откроются аналоги других магазинов. Так, появятся магазины Dub (Pull & Bear), Vilet (Stradivarius) и Ecru (Bershka). Ранее сообщалось, что в екатеринбургском ТЦ Veer Mall обновили вывеску ушедшего из России бренда Zara на Maag. Испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear и Massimo Dutti, объявила о своем уходе из России в марте 2022 года из-за начала спецоперации на Украине.