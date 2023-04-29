В Госдуме назвали терактом атаку на бухту в Севастополе

Михаил Шеремет: теракт на нефтебазу в Севастополе направлен на устрашение мирного населения

29 апреля 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Атака ВСУ на Севастополь является терактом, заявил Михаил Шеремет Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Атака дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу в Севастополе является терактом, направленным на устрашение мирного населения. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Новость по теме В бухте Севастополя горит резервуар с топливом: что известно о ЧП «Действия украинских властей стоит расценивать как теракт, направленный на устрашение мирного населения», — заявил Шеремет РИА Новости. Он добавил, что ответственность будет возложена на «нелюдей» из Киевского режима. По словам депутата, атаки на Севастополь киевская власть проводит под прикрытием зерновой сделки. Это, по словам, Шеремета, ставит под вопрос дальнейшее существование самой сделки. Ранее в Севастополе загорелась нефтебаза из-за атаки беспилотника ВСУ. Над ликвидацией ЧП работали 18 пожарных расчетов и 60 человек личного состава.

Атака дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу в Севастополе является терактом, направленным на устрашение мирного населения. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Действия украинских властей стоит расценивать как теракт, направленный на устрашение мирного населения», — заявил Шеремет РИА Новости. Он добавил, что ответственность будет возложена на «нелюдей» из Киевского режима. По словам депутата, атаки на Севастополь киевская власть проводит под прикрытием зерновой сделки. Это, по словам, Шеремета, ставит под вопрос дальнейшее существование самой сделки. Ранее в Севастополе загорелась нефтебаза из-за атаки беспилотника ВСУ. Над ликвидацией ЧП работали 18 пожарных расчетов и 60 человек личного состава.