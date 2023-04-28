В «Гринвиче» на месте Stradivarius открылся Vilet
В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» открылся аналог магазина одежды Stradivarius — Vilet. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦ.
«В нашем ТЦ открылся Vilet. Мы не забыли про тренды, по качеству одежда обычная, уверенный масс-маркет, цены ниже, чем везде», — пишет пресс-служба «Гринвича» в Telegram.
Бренды Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear и Massimo Dutti объявили о своем уходе из России в марте 2022 года. Причиной стало начало российской спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начала работать обновленная Zara. Теперь магазин одежды называется Maag.
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