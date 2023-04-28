28 апреля 2023

В «Гринвиче» начал работать обновленный Stradivarius. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытые магазины в ТЦ. Екатеринбург, stradivarius
В «Гринвиче» на месте Stradivarius открылся Vilet Фото:

В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» открылся аналог магазина одежды Stradivarius — Vilet. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦ.

«В нашем ТЦ открылся Vilet. Мы не забыли про тренды, по качеству одежда обычная, уверенный масс-маркет, цены ниже, чем везде», — пишет пресс-служба «Гринвича» в Telegram.

Бренды Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear и Massimo Dutti объявили о своем уходе из России в марте 2022 года. Причиной стало начало российской спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начала работать обновленная Zara. Теперь магазин одежды называется Maag.

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В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» открылся аналог магазина одежды Stradivarius — Vilet. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦ. «В нашем ТЦ открылся Vilet. Мы не забыли про тренды, по качеству одежда обычная, уверенный масс-маркет, цены ниже, чем везде», — пишет пресс-служба «Гринвича» в Telegram. Бренды Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear и Massimo Dutti объявили о своем уходе из России в марте 2022 года. Причиной стало начало российской спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начала работать обновленная Zara. Теперь магазин одежды называется Maag.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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