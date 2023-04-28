ВСУ перебрасывают дополнительные резервы к Бахмуту

28 апреля 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

ВСУ перебрасывают силы личного состава и техники в сторону Артемовска, отметил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина перебрасывает свои силы в сторону Бахмута (Артемовска). Солдаты оседают на территории ближайших населенных пунктах от города. Об этом предупредил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В населенный пункт Дружковка (артемовское направление) прибыла воинская колонна с личным составом [ВСУ] и военной техникой без опознавательных знаков», — подчеркнул Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. Его слова приводит РИА Новости. По словам эксперта, украинская колонна состоит из двух БТР-80, пяти автомобилей ЗИЛ-131 с вмонтированными БТР, а также восьми «Уралов». Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ВСУ предприняли попытку форсирования каховского водохранилища. Тем временем ВСУ эвакуируются из Артемовска. Местные жители рассказали, что они перед отступлением заминировали жилую многоэтажку. Также ВСУ били по жилым домам Бахмута из танка, сообщает телеканал 360. Сообщалось, что украинские войска перебрасывают британские танки Challenger 2 под Бахмут, пишет Nation news.

Украина перебрасывает свои силы в сторону Бахмута (Артемовска). Солдаты оседают на территории ближайших населенных пунктах от города. Об этом предупредил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В населенный пункт Дружковка (артемовское направление) прибыла воинская колонна с личным составом [ВСУ] и военной техникой без опознавательных знаков», — подчеркнул Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. Его слова приводит РИА Новости. По словам эксперта, украинская колонна состоит из двух БТР-80, пяти автомобилей ЗИЛ-131 с вмонтированными БТР, а также восьми «Уралов». Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ВСУ предприняли попытку форсирования каховского водохранилища. Тем временем ВСУ эвакуируются из Артемовска. Местные жители рассказали, что они перед отступлением заминировали жилую многоэтажку. Также ВСУ били по жилым домам Бахмута из танка, сообщает телеканал 360. Сообщалось, что украинские войска перебрасывают британские танки Challenger 2 под Бахмут, пишет Nation news.