Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников получил медаль «За боевые заслуги» от главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Об этом парламентарий сообщил в соцсетях.
«Медаль „За боевые заслуги“ мне вручил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Не раз встречались с ним и в боевой обстановке, и в Донецке, решая общие задачи. Очень горд получить награду из его рук», — написал Олег Колесинков в своем telegram-канале.
Он уточнил, что в конце 2022 года в составе подразделения защищал Донецк. Колесников отметил, что находится на фронте не ради медалей, однако приятно, когда службу в армии ценят.
Олег Колесников ушел на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Это подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников.
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