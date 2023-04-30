Денис Пушилин вручил медаль челябинскому депутату Олегу Колесникову. Фото

30 апреля 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Олег Колесников награжден за боевые заслуги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников получил медаль «За боевые заслуги» от главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Об этом парламентарий сообщил в соцсетях. «Медаль „За боевые заслуги“ мне вручил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Не раз встречались с ним и в боевой обстановке, и в Донецке, решая общие задачи. Очень горд получить награду из его рук», — написал Олег Колесинков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в конце 2022 года в составе подразделения защищал Донецк. Колесников отметил, что находится на фронте не ради медалей, однако приятно, когда службу в армии ценят. Олег Колесников ушел на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Это подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников. Денис Пушилин и Олег Колесников Telegram-канал Олега Колесникова

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников получил медаль «За боевые заслуги» от главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Об этом парламентарий сообщил в соцсетях. «Медаль „За боевые заслуги“ мне вручил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Не раз встречались с ним и в боевой обстановке, и в Донецке, решая общие задачи. Очень горд получить награду из его рук», — написал Олег Колесинков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в конце 2022 года в составе подразделения защищал Донецк. Колесников отметил, что находится на фронте не ради медалей, однако приятно, когда службу в армии ценят. Олег Колесников ушел на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Это подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников.