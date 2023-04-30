Денис Пушилин вручил медаль челябинскому депутату Олегу Колесникову. Фото

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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Олег Колесников награжден за боевые заслуги Фото:
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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников получил медаль «За боевые заслуги» от главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Об этом парламентарий сообщил в соцсетях.

«Медаль „За боевые заслуги“ мне вручил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Не раз встречались с ним и в боевой обстановке, и в Донецке, решая общие задачи. Очень горд получить награду из его рук», — написал Олег Колесинков в своем telegram-канале.

Он уточнил, что в конце 2022 года в составе подразделения защищал Донецк. Колесников отметил, что находится на фронте не ради медалей, однако приятно, когда службу в армии ценят.

Олег Колесников ушел на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Это подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников.

Денис Пушилин и Олег Колесников
Денис Пушилин и Олег Колесников

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников получил медаль «За боевые заслуги» от главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Об этом парламентарий сообщил в соцсетях. «Медаль „За боевые заслуги“ мне вручил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Не раз встречались с ним и в боевой обстановке, и в Донецке, решая общие задачи. Очень горд получить награду из его рук», — написал Олег Колесинков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в конце 2022 года в составе подразделения защищал Донецк. Колесников отметил, что находится на фронте не ради медалей, однако приятно, когда службу в армии ценят. Олег Колесников ушел на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Это подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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