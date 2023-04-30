Какие законы вступят в силу в России в мае 2023 года

01 мая 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

В мае 2023 года вступят в силу законы о сборе ДНК у заключенных и подозреваемых Фото: Николай Бастриков © URA.RU В мае расширится список лиц, подлежащих обязательному сбору ДНК. Также вступит закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним. URA.RU приводит главные изменения в законодательстве России, которые вступят в силу с мая 2023 года. С 8 мая список граждан, подлежащих геномной регистрации, будет расширен. Теперь собирать ДНК будут у осужденных и отбывающих наказание в виде тюремного заключения. Также сбору генома будут подлежать подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений. Ранее процедуре подвергались только осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.

С 9 мая начнет действовать закон о запрете на продажу вейпов несовершеннолетним. Штраф за привлечение детей к курению электронных сигарет увеличится до пяти тысяч рублей, а для родителей и опекунов — до семи тысяч. При этом за продажу никотиносодержащей продукции будет назначен штраф до 600 тысяч рублей.

С 1 мая в силу вступят поправки, согласно которым пенсию и социальные выплаты наличными будет выдавать только «Почта России». Теперь средства можно будет получить только через почтальона или в отделении.

С 17 мая налоговые органы обяжут россиян информировать о смерти физлиц банки, которые ранее сообщали налоговую службу о счетах этих граждан. В пояснительной записке к закону говорится, что такие меры направлены на уменьшение рисков мошеннических действий со счетами умерших.

С 15 мая начнут действовать законы, упрощающие признание участников спецоперации погибшими или без вести пропавшими. Также будет упрощена выдача справки о гибели военнослужащего. Так, участник СВО может быть признан безвестно отсутствующими, если в течение шести месяцев нет никаких сведений о его месте пребывания. После получения статуса пропавшего без вести, члены семьи военного через три месяца смогут инициировать процедуру признания его погибшим.

В мае вступит в силу ужесточение наказания за государственную измену вплоть до пожизненного лишения свободы. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 апреля. Действовать он начнет в течение 10 дней со дня официального опубликования.

С 29 мая будет запрещено регистрировать товарные знаки, которые могут ввести покупателя в заблуждение. По словам сенатора Лилии Гумеровой, регистрация знаков с географическим объектом на юрлиц, которые не имеют к нему отношения наносит ущерб местным региональным производителям и потребителям.

С 1 мая будут ужесточены правила проведения выступлений для уличных музыкантов Санкт-Петербурга. Согласно изменениям, любые песни под гитару, стихи или танцы должны будут согласовываться с Комитетом по культуре Смольного и администрациями районов.

В мае расширится список лиц, подлежащих обязательному сбору ДНК. Также вступит закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним. URA.RU приводит главные изменения в законодательстве России, которые вступят в силу с мая 2023 года.