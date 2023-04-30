Экс-разведчик США Риттер назвал битву за Артемовск переломной в конфликте

30 апреля 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

ВСУ израсходовали все свои ресурсы, заявил Скотт Риттер Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Битва за Артемовск (Бахмут) станет переломной в русско-украинском конфликте из-за больших военных потерь Киева. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Битва при Артемовске сломала хребет украинской армии, и я не представляю, как украинцы смогли бы провести еще одно подобное сражение. <…> Нельзя исключать того, что впоследствии этот момент будут называть переломным в конфликте», — заявил Скотт Риттер в интервью для youtube-канала U.S. Tour of Duty. Экс-офицер разведки также сказал, что украинские вооруженные силы израсходовали все свои ресурсы, в том числе военных и боеприпасы. По его словам, на пути российской армии не будет препятствий, так как на украинской земле больше нет укреплений, подобных тем, что в Артемовске. Бои за Артемовск ведутся с августа 2022 года. Накануне один из бойцов частной военной компании «Вагнер» заявил, что для полного освобождения города российскими войсками осталось пройти полтора километра. По его словам, бойцы ЧВК значительно продавили линию фронта, а также взяли важный плацдарм из девятиэтажных зданий.

Битва за Артемовск (Бахмут) станет переломной в русско-украинском конфликте из-за больших военных потерь Киева. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Битва при Артемовске сломала хребет украинской армии, и я не представляю, как украинцы смогли бы провести еще одно подобное сражение. <…> Нельзя исключать того, что впоследствии этот момент будут называть переломным в конфликте», — заявил Скотт Риттер в интервью для youtube-канала U.S. Tour of Duty. Экс-офицер разведки также сказал, что украинские вооруженные силы израсходовали все свои ресурсы, в том числе военных и боеприпасы. По его словам, на пути российской армии не будет препятствий, так как на украинской земле больше нет укреплений, подобных тем, что в Артемовске. Бои за Артемовск ведутся с августа 2022 года. Накануне один из бойцов частной военной компании «Вагнер» заявил, что для полного освобождения города российскими войсками осталось пройти полтора километра. По его словам, бойцы ЧВК значительно продавили линию фронта, а также взяли важный плацдарм из девятиэтажных зданий.