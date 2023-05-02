Военный эксперт Литовкин: ВСУ используют заявления о контрнаступлении как психологическое оружие

02 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ не обладают нужным количеством техники для контрнаступления Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти используют заявления о готовящемся контрнаступлении в качестве психологического воздействия на российскую армию, однако военнослужащие РФ продолжают заниматься своими задачами. Об этом в разговоре с URA.RU заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. «Армия России не читает подобные заявления. Армия России занимается делом, воюет. А эти заявления рассчитаны на публику слушающую, читающую. Уже сложилась мифологема, которая призвана убедить людей, что контрнаступление начнется не сегодня-завтра, что оно будет страшным, мощным», — сказал Виктор Литовкин. По словам полковника в отставке, за заявлениями о контрнаступлении скрывается неготовность ВСУ к проведению подобной операции. «Они не готовы к наступлению. У них не хватает боевой техники для этого, солдат, снарядов. И главное, что у них не хватает решающих видов вооружения. Например, авиации. Какое наступление может быть, если танки и бронетехника с воздуха не прикрыты штурмовиками, бомбардировщиками, ударными вертолетами? Это подставляться под разгром. Нет систем противовоздушной обороны войскового звена, которые бы защищали воздух от ударов российских штурмовиков и бомбардировщиков», — уточнил обозреватель. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина сделала все возможное для успешного проведения контрнаступления. Он добавил, что сейчас завершаются последние приготовления в плане вооружения. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что ВСУ окончательно перебросили свои войска из центральных регионов страны в подконтрольную им часть региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские власти используют заявления о готовящемся контрнаступлении в качестве психологического воздействия на российскую армию, однако военнослужащие РФ продолжают заниматься своими задачами. Об этом в разговоре с URA.RU заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. «Армия России не читает подобные заявления. Армия России занимается делом, воюет. А эти заявления рассчитаны на публику слушающую, читающую. Уже сложилась мифологема, которая призвана убедить людей, что контрнаступление начнется не сегодня-завтра, что оно будет страшным, мощным», — сказал Виктор Литовкин. По словам полковника в отставке, за заявлениями о контрнаступлении скрывается неготовность ВСУ к проведению подобной операции. «Они не готовы к наступлению. У них не хватает боевой техники для этого, солдат, снарядов. И главное, что у них не хватает решающих видов вооружения. Например, авиации. Какое наступление может быть, если танки и бронетехника с воздуха не прикрыты штурмовиками, бомбардировщиками, ударными вертолетами? Это подставляться под разгром. Нет систем противовоздушной обороны войскового звена, которые бы защищали воздух от ударов российских штурмовиков и бомбардировщиков», — уточнил обозреватель. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина сделала все возможное для успешного проведения контрнаступления. Он добавил, что сейчас завершаются последние приготовления в плане вооружения. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что ВСУ окончательно перебросили свои войска из центральных регионов страны в подконтрольную им часть региона.