Марочко: потери ВСУ за неделю выросли в два раза

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Рост потерь фиксируется на купянском, краснолиманском и донецком направлениях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Потери ВСУ в живой силе и технике за минувшую неделю выросли в два раза. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, рост потерь фиксируется на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

«На купянском, краснолиманском и донецком направлениях [потери увеличились] в два раза в автомобильной технике (с 53 до 102), потеряно 11 гаубиц Д-20, семь самоходных гаубиц 2С1 „Гвоздика“, четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сообщил Марочко ТАСС со ссылкой на данные российской равзедки. В живой силе, по его словам, ВСУ потеряли на этих трех направлениях до четырех тысяч своих солдат и наемников.

Накануне авиация группировки ВС РФ «Центр» на краснолиманском направлении атаковала восемь опорных пунктов ВСУ. Под удар попали 170 целей.

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Потери ВСУ в живой силе и технике за минувшую неделю выросли в два раза. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, рост потерь фиксируется на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. «На купянском, краснолиманском и донецком направлениях [потери увеличились] в два раза в автомобильной технике (с 53 до 102), потеряно 11 гаубиц Д-20, семь самоходных гаубиц 2С1 „Гвоздика“, четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сообщил Марочко ТАСС со ссылкой на данные российской равзедки. В живой силе, по его словам, ВСУ потеряли на этих трех направлениях до четырех тысяч своих солдат и наемников. Накануне авиация группировки ВС РФ «Центр» на краснолиманском направлении атаковала восемь опорных пунктов ВСУ. Под удар попали 170 целей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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