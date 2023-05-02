Марочко: потери ВСУ за неделю выросли в два раза

Потери ВСУ в живой силе и технике за минувшую неделю выросли в два раза. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, рост потерь фиксируется на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.
«На купянском, краснолиманском и донецком направлениях [потери увеличились] в два раза в автомобильной технике (с 53 до 102), потеряно 11 гаубиц Д-20, семь самоходных гаубиц 2С1 „Гвоздика“, четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сообщил Марочко ТАСС со ссылкой на данные российской равзедки. В живой силе, по его словам, ВСУ потеряли на этих трех направлениях до четырех тысяч своих солдат и наемников.
Накануне авиация группировки ВС РФ «Центр» на краснолиманском направлении атаковала восемь опорных пунктов ВСУ. Под удар попали 170 целей.
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