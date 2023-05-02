Военный эксперт предупредил о грядущей угрозе от Польши

Полковник запаса Коротченко: Польша хочет вытеснить Германию и Францию с ведущих ролей в НАТО и ЕС

03 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Польша формирует мощные вооруженные силы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польша намерена стать главной страной Евросоюза и НАТО, поэтому она создает мощные Вооруженные силы. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Польша хочет стать ведущей страной Евросоюза и НАТО, заменив собой по влиятельности Германию, Францию. Это амбиции польских элит. Они распространяются, в том числе, на военную сферу. Поэтому Польша намерена создать первоклассные Вооруженные силы, перевооружиться, стать серьезным военным решателем судеб в Европе, как они считают. Для нас это самая прямая и непосредственная угроза. Как сейчас, так и в перспективе», — сказал Игорь Коротченко. При этом, как отметил собеседник агентства, власти Польши не ориентируются на мнение, которое может быть высказано какой-то из европейских стран, так как США устраивает подобное развитие дел на континенте. «Как бы не относились, главное, как отнесутся США, а они поощряют такие устремления Польши. Варшава, прежде всего ориентируется на позицию Вашингтона, а не Берлина и Парижа. Польша, мягко говоря, на них положила», — заключил военный эксперт. Ранее вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский заявил, что половина Европы хочет наладить отношения с Россией после конца спецоперации. Он добавил, что данный факт его раздражает. Руководитель бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач подчеркнул, что Варшава будет готова требовать репарации от Москвы за ущерб от Второй мировой войны, но перед этим возмещение должна сделать Германия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша намерена стать главной страной Евросоюза и НАТО, поэтому она создает мощные Вооруженные силы. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Польша хочет стать ведущей страной Евросоюза и НАТО, заменив собой по влиятельности Германию, Францию. Это амбиции польских элит. Они распространяются, в том числе, на военную сферу. Поэтому Польша намерена создать первоклассные Вооруженные силы, перевооружиться, стать серьезным военным решателем судеб в Европе, как они считают. Для нас это самая прямая и непосредственная угроза. Как сейчас, так и в перспективе», — сказал Игорь Коротченко. При этом, как отметил собеседник агентства, власти Польши не ориентируются на мнение, которое может быть высказано какой-то из европейских стран, так как США устраивает подобное развитие дел на континенте. «Как бы не относились, главное, как отнесутся США, а они поощряют такие устремления Польши. Варшава, прежде всего ориентируется на позицию Вашингтона, а не Берлина и Парижа. Польша, мягко говоря, на них положила», — заключил военный эксперт. Ранее вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский заявил, что половина Европы хочет наладить отношения с Россией после конца спецоперации. Он добавил, что данный факт его раздражает. Руководитель бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач подчеркнул, что Варшава будет готова требовать репарации от Москвы за ущерб от Второй мировой войны, но перед этим возмещение должна сделать Германия.