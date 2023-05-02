Старший лейтенант, участвовавший в освобождении Марьинки, объяснил, как ВС РФ смогут взять город

Старший лейтенант Матюшин заявил, что ВС РФ наступают на Марьинку треугольником

03 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Каждая улица в Марьинке — это укрепрайон, напомнил Александр Матюшин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия сможет уничтожить оборону Марьинки (ДНР), если вытеснит ВСУ из города в степь. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. «Марьинку противник занял еще в 2014 году, в 2015 был неудачный штурм по ряду причин. Я в нем участвовал, мы заняли практически половину Марьинки. Противник тогда был не настолько обучен и укреплен. Когда начался штурм 9 марта 2022 года, противник уже довольно сильно укрепился. Везде — узел обороны, каждая улица — это укрепрайон. Сейчас мы заняли центральную улицу — проспект Дружбы, северо-восточную часть города и активно продвигаемся по улице Полиграфической и Каштановой, тем самым замыкая противника не в котел, но держа его, если взять в треугольник, то с двух сторон. То есть выталкивая его в северо-западную часть и соответственно потом прогоняя дальше в голую степь. С учетом того, что мы контролируем практически все высоты в округе, то эта степь станет для ВСУ большой братской могилой», — объяснил Александр Матюшин. По словам старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, Марьинка практически является пригородом Донецка. «Марьинка — это город, который непосредственно примыкает к Донецку. Там даже нет четкой распределительной полосы. Визуально, если идти по улице, то — здесь закончился Донецк, а здесь началась Марьинка. К ней прямо примыкает Петровский район. Основная проблема Марьинки в том, что там бои ведутся фактически в городской застройке, так же как в принципе и в Артемовске (Бахмуте, ДНР). Пока есть возможность переброски к противнику подкреплений, они держатся за любой дом, за любую развалину. К Марьинке ведут две трассы [основные дороги по снабжению ВСУ]. Одна из Курахово, через населенные пункты, переходя в улицу Каштанную, уже непосредственно в Марьинке. А вторая трасса — раньше она была государственного значения номерная. Она идет непосредственно левее вдоль Марьинки, в степи, и заходит в Донецк через Александровку», — добавил Матюшин. Ранее telegram-канал «Укриана.ру», ссылаясь на украинских военных аналитиков, сообщил, что российская армия занята штурмом Марьинки. ВСУ отступают глубже в руины частного сектора. Военнослужащий вооруженных сил РФ с позывным «Кореец» отметил, что украинские солдаты в Марьинке изъявляют желание покинуть поле боя, так как теряют дух. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская армия сможет уничтожить оборону Марьинки (ДНР), если вытеснит ВСУ из города в степь. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. «Марьинку противник занял еще в 2014 году, в 2015 был неудачный штурм по ряду причин. Я в нем участвовал, мы заняли практически половину Марьинки. Противник тогда был не настолько обучен и укреплен. Когда начался штурм 9 марта 2022 года, противник уже довольно сильно укрепился. Везде — узел обороны, каждая улица — это укрепрайон. Сейчас мы заняли центральную улицу — проспект Дружбы, северо-восточную часть города и активно продвигаемся по улице Полиграфической и Каштановой, тем самым замыкая противника не в котел, но держа его, если взять в треугольник, то с двух сторон. То есть выталкивая его в северо-западную часть и соответственно потом прогоняя дальше в голую степь. С учетом того, что мы контролируем практически все высоты в округе, то эта степь станет для ВСУ большой братской могилой», — объяснил Александр Матюшин. По словам старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, Марьинка практически является пригородом Донецка. «Марьинка — это город, который непосредственно примыкает к Донецку. Там даже нет четкой распределительной полосы. Визуально, если идти по улице, то — здесь закончился Донецк, а здесь началась Марьинка. К ней прямо примыкает Петровский район. Основная проблема Марьинки в том, что там бои ведутся фактически в городской застройке, так же как в принципе и в Артемовске (Бахмуте, ДНР). Пока есть возможность переброски к противнику подкреплений, они держатся за любой дом, за любую развалину. К Марьинке ведут две трассы [основные дороги по снабжению ВСУ]. Одна из Курахово, через населенные пункты, переходя в улицу Каштанную, уже непосредственно в Марьинке. А вторая трасса — раньше она была государственного значения номерная. Она идет непосредственно левее вдоль Марьинки, в степи, и заходит в Донецк через Александровку», — добавил Матюшин. Ранее telegram-канал «Укриана.ру», ссылаясь на украинских военных аналитиков, сообщил, что российская армия занята штурмом Марьинки. ВСУ отступают глубже в руины частного сектора. Военнослужащий вооруженных сил РФ с позывным «Кореец» отметил, что украинские солдаты в Марьинке изъявляют желание покинуть поле боя, так как теряют дух.