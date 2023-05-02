Депутат-доброволец раскрыл признаки контрнаступления ВСУ

Боец БАРСа Колесников: ВСУ стягивают на Запорожье технику и людей

02 мая 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

ВС РФ готовы к украинскому контрнаступлению, заявил доброволец Олег Колесников Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области скапливается большое количество вражеской техники и вооружения. Такие признаки предстоящего украинского контрнаступления назвал депутат Госдумы, боец добровольческого отряда БАРС «Каскад» Олег Колесников. «Признаков украинского наступления достаточно. Стало приходить больше техники, людей, появляются базы с горюче-смазочными материалами (ГСМ), а также склады с боеприпасами», — рассказал Олег Колесников в разговоре с корреспондентом URA.RU. Боец БАРСа уточнил, что российские солдаты ждут наступления каждый день и полностью готовы к тому, чтобы его отразить. Доброволец Колесников рассказывал, что в ходе спецоперации, бойцы их подразделения используют уникальные дроны, которые способны противостоять вражеским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие дроны хорошо помогают в разведке.

В Запорожской области скапливается большое количество вражеской техники и вооружения. Такие признаки предстоящего украинского контрнаступления назвал депутат Госдумы, боец добровольческого отряда БАРС «Каскад» Олег Колесников. «Признаков украинского наступления достаточно. Стало приходить больше техники, людей, появляются базы с горюче-смазочными материалами (ГСМ), а также склады с боеприпасами», — рассказал Олег Колесников в разговоре с корреспондентом URA.RU. Боец БАРСа уточнил, что российские солдаты ждут наступления каждый день и полностью готовы к тому, чтобы его отразить. Доброволец Колесников рассказывал, что в ходе спецоперации, бойцы их подразделения используют уникальные дроны, которые способны противостоять вражеским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие дроны хорошо помогают в разведке.