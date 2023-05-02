Депутат-доброволец раскрыл признаки контрнаступления ВСУ

В Запорожской области скапливается большое количество вражеской техники и вооружения. Такие признаки предстоящего украинского контрнаступления назвал депутат Госдумы, боец добровольческого отряда БАРС «Каскад» Олег Колесников.
«Признаков украинского наступления достаточно. Стало приходить больше техники, людей, появляются базы с горюче-смазочными материалами (ГСМ), а также склады с боеприпасами», — рассказал Олег Колесников в разговоре с корреспондентом URA.RU. Боец БАРСа уточнил, что российские солдаты ждут наступления каждый день и полностью готовы к тому, чтобы его отразить.
Доброволец Колесников рассказывал, что в ходе спецоперации, бойцы их подразделения используют уникальные дроны, которые способны противостоять вражеским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие дроны хорошо помогают в разведке.
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