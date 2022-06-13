Bloomberg: принятие Украины грозит распадом Евросоюза

Членство Украины в ЕС создаст блоку много новых проблем, считает Андреас Клут Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вступление Украины в Евросоюз может привести к распаду блока, так как ЕС не умеет решать большие проблемы. Такое мнение в своей авторской колонке высказал обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

«У европейцев есть не только сердца, но и головы. И головы многих лидеров и еврократов, включая президента Макрона, скорее трясутся, чем кивают. Предоставление Украине полноправного членства сейчас создаст так много новых проблем для ЕС, что блок, который никогда не был образцом эффективного управления, может рухнуть или даже распасться. Растущее число институтов и комиссаров — по одному назначается каждой страной — это наименьшая из проблем, как и вавилонский хаос языков, традиций и национальных интересов. Эти конструктивные недостатки практически обрекают ЕС на провал всякий раз, когда возникает большая проблема», — пишет Клут.

По мнению обозревателя Bloomberg, такая же ситуация складывается и со вступлением в ЕС других кандидатов: Молдавии, Грузии, Албании и Северной Македонии. «Спешить с их членством было бы плохой идеей, потому что эти страны — их экономика, судебная система и другие институты — не готовы», — написал Клут.

Ранее глава Европейской народной партии — ведущей партии Европарламента — Манфред Вебер, потребовал немедленно принять Украину в Евросоюз. Однако в блоке не торопятся с этим решением. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала к концу следующей недели дать оценку по этому вопросу.

Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Одним из главных требований России является возвращение Украины к нейтральному статусу, то есть отказ от вступления в НАТО. Против вступления Украины в ЕС Россия не возражала. Однако позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сомневается в безобидности вступления Украины в Евросоюз. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что вступление Украины в ЕС равно вступлению в НАТО.

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