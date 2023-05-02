Патрушев: в США не знают, что такое война, поэтому с легкостью о ней рассуждают

03 мая 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

Патрушев заявил, что США оккупировали Европу, используя НАТО для личных нужд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американцы не знают, что такое война, поэтому с такой легкостью о ней рассуждают. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, комментируя выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Японии, где он рассуждал на тему человеческих страданий во время ядерных бомбардировок. «Блинкен не осудил саму возможность ядерных бомбардировок, потому что все американцы не знают, что такое война в принципе», — пишут «Известия», ссылаясь на Патрушева. Он добавил, что граждане США не переживали ужасов блокады, разрушений, голода, концлагерей и не теряли миллионов людей, поэтому американские элиты и твердят о необходимости вооружаться и наносить военное поражение РФ, а также готовиться к новым войнам. Патрушев также отметил, что сейчас европейская политика находится в «глубочайшем моральном и интеллектуальном упадке». По его мнению, США оккупировали Европу, создав для своих нужд механизмы Североатлантического альянса. «Страна, которая вступает в НАТО, вынуждена присягать своему „хозяину“ путем передачи ратификационных документов правительству США», — резюмировал Николай Патрушев. Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что президент США Джо Байден своими действиями привел страны Запада к военному столкновению с Россией. Это стало огромной катастрофой. Вашингтон столкнется с последствиями финансового кризиса из-за своих действий, уточнял в разговоре с корреспондентом URA.RU финансовый аналитик Александр Разуваев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американцы не знают, что такое война, поэтому с такой легкостью о ней рассуждают. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, комментируя выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Японии, где он рассуждал на тему человеческих страданий во время ядерных бомбардировок. «Блинкен не осудил саму возможность ядерных бомбардировок, потому что все американцы не знают, что такое война в принципе», — пишут «Известия», ссылаясь на Патрушева. Он добавил, что граждане США не переживали ужасов блокады, разрушений, голода, концлагерей и не теряли миллионов людей, поэтому американские элиты и твердят о необходимости вооружаться и наносить военное поражение РФ, а также готовиться к новым войнам. Патрушев также отметил, что сейчас европейская политика находится в «глубочайшем моральном и интеллектуальном упадке». По его мнению, США оккупировали Европу, создав для своих нужд механизмы Североатлантического альянса. «Страна, которая вступает в НАТО, вынуждена присягать своему „хозяину“ путем передачи ратификационных документов правительству США», — резюмировал Николай Патрушев. Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что президент США Джо Байден своими действиями привел страны Запада к военному столкновению с Россией. Это стало огромной катастрофой. Вашингтон столкнется с последствиями финансового кризиса из-за своих действий, уточнял в разговоре с корреспондентом URA.RU финансовый аналитик Александр Разуваев.