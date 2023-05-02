«Росконгресс» спрогнозировал рост импорта товаров в Россию

03 мая 2023 в 06:53 Размер текста - 17 +

В первом квартале 2023 года внешнеторговый профицит России составил 29 миллиардов долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общий объем импорта товаров в Россию по итогам прошлого года упал на 7,8%, сейчас же он постепенно растет. По результатам текущего года может превысить рекордные значения 2021 года. Об этом сообщается в докладе «Росконгресса» «Перспективы рубля: новый фактор и желанный юань». «По предварительным оценкам Банка России, в первом квартале 2023 года внешнеторговый профицит составил 29 миллиардов долларов, это почти в три раза меньше, чем годом ранее. На это действуют два фактора: объем импорта, который по итогам 2022 года уменьшился на 7,8% — восстанавливается. И, возможно, в этом году превысит рекордные значения 2021 года, если результаты января 2023 окажутся статистической аберрацией», — говорится в докладе, который передают журналисты РИА Новости. Ранее писали, что Россия вернула свой импорт к уровню 2020 года. При этом несмотря на экспортные ограничения, РФ продолжает получать все необходимые товары благодаря реэкспорту из стран СНГ и Китая. Также в первые два месяца 2023 года ввоз спиртных напитков в Россию увеличился на 23% превысив 79 миллионов литров. Объем импорта всех алкогольных напитков стал максимальным для этого периода как минимум за последние пять лет.

Общий объем импорта товаров в Россию по итогам прошлого года упал на 7,8%, сейчас же он постепенно растет. По результатам текущего года может превысить рекордные значения 2021 года. Об этом сообщается в докладе «Росконгресса» «Перспективы рубля: новый фактор и желанный юань». «По предварительным оценкам Банка России, в первом квартале 2023 года внешнеторговый профицит составил 29 миллиардов долларов, это почти в три раза меньше, чем годом ранее. На это действуют два фактора: объем импорта, который по итогам 2022 года уменьшился на 7,8% — восстанавливается. И, возможно, в этом году превысит рекордные значения 2021 года, если результаты января 2023 окажутся статистической аберрацией», — говорится в докладе, который передают журналисты РИА Новости. Ранее писали, что Россия вернула свой импорт к уровню 2020 года. При этом несмотря на экспортные ограничения, РФ продолжает получать все необходимые товары благодаря реэкспорту из стран СНГ и Китая. Также в первые два месяца 2023 года ввоз спиртных напитков в Россию увеличился на 23% превысив 79 миллионов литров. Объем импорта всех алкогольных напитков стал максимальным для этого периода как минимум за последние пять лет.