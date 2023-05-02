Автор песни из Кургана попала в топ-10 на шоу от «Первого канала». Видео

03 мая 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Актер Дмитрий Дюжев исполнит песню, написанную курганским автором Фото: Илья Московец © URA.RU Автор песни «Любить по-русски» Лариса Фомина из Кургана попала в топ-10 на музыкальном шоу «Автора» от «Первого канала». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, связанный со сферой музыки. «Песня была отобрана из тысяч присланных на конкурс, инициированный композитором и продюсером Игорем Матвиенко. Сперва композиция попала в топ-100, а затем, по итогам питчингов со звездами, была единогласно выбрана всеми членами жюри и прошла в десятку лучших в разделе «Патриотика», — рассказал URA.RU источник. Сообщается, что высоко оценил композицию один из членов жюри — актер Дмитрий Дюжев. На шоу он нажал кнопку «Хит» и эту песню в его исполнении выпустят на музыкальных площадках, радио и телевидении в скором времени. На данный момент песня участвует в зрительском голосовании, которое запущено в группе программы «Автора» в социальной сети «ВКонтакте» и закроется 4 мая в 15:00. Ранее URA.RU писало, что курганец выступил на шоу Малахова с песней украинского певца. Мужчина исполнил песню «По кайфу» на передаче «Привет, Андрей!».

Автор песни «Любить по-русски» Лариса Фомина из Кургана попала в топ-10 на музыкальном шоу «Автора» от «Первого канала». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, связанный со сферой музыки. «Песня была отобрана из тысяч присланных на конкурс, инициированный композитором и продюсером Игорем Матвиенко. Сперва композиция попала в топ-100, а затем, по итогам питчингов со звездами, была единогласно выбрана всеми членами жюри и прошла в десятку лучших в разделе «Патриотика», — рассказал URA.RU источник. Сообщается, что высоко оценил композицию один из членов жюри — актер Дмитрий Дюжев. На шоу он нажал кнопку «Хит» и эту песню в его исполнении выпустят на музыкальных площадках, радио и телевидении в скором времени. На данный момент песня участвует в зрительском голосовании, которое запущено в группе программы «Автора» в социальной сети «ВКонтакте» и закроется 4 мая в 15:00. Ранее URA.RU писало, что курганец выступил на шоу Малахова с песней украинского певца. Мужчина исполнил песню «По кайфу» на передаче «Привет, Андрей!».