Курганские госслужащие заплатят крупный штраф из-за мигранта

Курганские чиновники получили штраф из-за мигранта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центр соцобслуживания населения Притобольного и Звериноголовского округов (Курганская область) заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей после нарушения при заключении договора с иностранцем. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«ГБУ „Комплексный центр социального обслуживания населения по Притобольному и Звериноголовскому районам“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 18.15 (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина) КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей», — говорится в материалах дела. Штраф курганские чиновники получили за нарушение при извещении органов МВД о трудовом договоре с мигрантом.

Сотрудники центра, отсылая уведомление в полицию, не поставили на него печать учреждения, подпись ответственного и дату. Подавая жалобу на решение в Седьмом кассационном суде, представитель центра соцзащиты просил заменить штраф на предупреждение. В жалобе госслужащие указывали, что учреждение не может оплатить штраф, приводили доводы об отсутствии фактического ущерба. Кассационный суд оставил наказание в силе.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудницу полиции уволили со службы из-за нарушений при работе с мигрантами. Женщина пыталась опротестовать решение, но проиграла суд.