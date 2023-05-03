03 мая 2023

Курганские госслужащие заплатят крупный штраф из-за мигранта

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Курганские чиновники получили штраф из-за мигранта Фото:

Центр соцобслуживания населения Притобольного и Звериноголовского округов (Курганская область) заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей после нарушения при заключении договора с иностранцем. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«ГБУ „Комплексный центр социального обслуживания населения по Притобольному и Звериноголовскому районам“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 18.15 (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина) КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей», — говорится в материалах дела. Штраф курганские чиновники получили за нарушение при извещении органов МВД о трудовом договоре с мигрантом.

Сотрудники центра, отсылая уведомление в полицию, не поставили на него печать учреждения, подпись ответственного и дату. Подавая жалобу на решение в Седьмом кассационном суде, представитель центра соцзащиты просил заменить штраф на предупреждение. В жалобе госслужащие указывали, что учреждение не может оплатить штраф, приводили доводы об отсутствии фактического ущерба. Кассационный суд оставил наказание в силе.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудницу полиции уволили со службы из-за нарушений при работе с мигрантами. Женщина пыталась опротестовать решение, но проиграла суд.

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Центр соцобслуживания населения Притобольного и Звериноголовского округов (Курганская область) заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей после нарушения при заключении договора с иностранцем. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «ГБУ „Комплексный центр социального обслуживания населения по Притобольному и Звериноголовскому районам“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 18.15 (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина) КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей», — говорится в материалах дела. Штраф курганские чиновники получили за нарушение при извещении органов МВД о трудовом договоре с мигрантом. Сотрудники центра, отсылая уведомление в полицию, не поставили на него печать учреждения, подпись ответственного и дату. Подавая жалобу на решение в Седьмом кассационном суде, представитель центра соцзащиты просил заменить штраф на предупреждение. В жалобе госслужащие указывали, что учреждение не может оплатить штраф, приводили доводы об отсутствии фактического ущерба. Кассационный суд оставил наказание в силе. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудницу полиции уволили со службы из-за нарушений при работе с мигрантами. Женщина пыталась опротестовать решение, но проиграла суд.
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